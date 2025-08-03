В Костянтинівці внаслідок російського обстрілу загинула одна людина - глава МВА
Київ • УНН
Внаслідок російського артилерійського обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа, перебуваючи у власному будинку. Також пошкоджено житлову інфраструктуру міста.
Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки загинула цивільна людина. Також було пошкоджено житловий будинок, повідомив очільник Костянтинівської міської воєнної адміністрації, пише УНН.
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"Сьогодні вранці місто Костянтинівка знову зазнало ворожого обстрілу. Агресор відкрив вогонь з артилерії, внаслідок чого постраждала житлова інфраструктура. На жаль, в результаті обстрілу загинула цивільна особа. Людина отримала поранення, несумісні з життям, перебуваючи у власному будинку", - говориться у повідомленні.
Голова МВА також закликав людей берегти себе і евакуюватися заради порятунку свого життя.
"Бережіть себе та своїх близьких. Подбайте про власну безпеку! Пам’ятайте: евакуація рятує життя!", - зазначив Горбунов.
Він також зазначив, що з питань евакуації варто звертатися за телефонами:
• 050 567 88 87
• 093 420 18 83
Доповнення
У Запорізькій області внаслідок російського удару загинула одна людина, троє зазнали поранень. Упродовж доби росіяни завдали 517 ударів по 16 населених пунктах.
Протягом доби Херсонська область зазнала обстрілів, авіаударів та атак дронів. Загинули дві людини, десять отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.