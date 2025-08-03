У Запорізькій області одна людина загинула внаслідок російського удару, троє поранено

У Запорізькій області внаслідок російського удару загинула одна людина та троє отримали поранення. Окупанти здійснили 517 ударів по 16 населених пунктах регіону.

У Запорізькій області внаслідок російського удару загинула одна людина, троє зазнали поранень. Упродовж доби росіяни завдали 517 ударів по 16 населених пунктах, пише УНН з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. Одна людина загинула, троє дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області - говориться у повідомленні. Федоров також повідомив, що війська рф здійснили шість авіаційних ударів по Веселянці, Річному, Малинівці, Новоіванівці, Новоандріївці та Білогірʼю. "366 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Кам'янське, Щербаки, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку, Чарівне та Гуляйполе", - зазначив очільник ОВА. Також, за словами Федорова, вісім обстрілів з РСЗВ було здійснено по Кушугуму, Наталівці, Малинівці, Новоданилівці та Білогірʼю. "137 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Гуляйполя. Надійшло 58 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок", - додав Федоров. Доповнення Протягом доби Херсонська область зазнала обстрілів, авіаударів та атак дронів. Загинули дві людини, десять отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Ввечері 2 серпня Миколаїв зазнав ракетного удару, що призвів до руйнування трьох приватних будинків та пошкодження 23 приватних, 12 багатоквартирних будинків, шести автомобілів, поштового відділення та магазину будматеріалів. Семеро людей отримали поранення, четверо з них отримали медичну допомогу на місці, троє госпіталізовані.