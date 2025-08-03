В Запорожской области один человек погиб в результате российского удара, трое ранены
Киев • УНН
В Запорожской области в результате российского удара погиб один человек и трое получили ранения. Оккупанты совершили 517 ударов по 16 населенным пунктам региона.
В Запорожской области в результате российского удара погиб один человек, трое получили ранения. В течение суток россияне нанесли 517 ударов по 16 населенным пунктам, пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Один человек погиб, трое получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район. Всего в течение суток оккупанты нанесли 517 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области
Федоров также сообщил, что войска РФ совершили шесть авиационных ударов по Веселянке, Речному, Малиновке, Новоивановке, Новоандреевке и Белогорью.
"366 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Каменское, Щербаки, Новоданиловку, Преображенку, Малую Токмачку, Чаривное и Гуляйполе", - отметил глава ОВА.
Также, по словам Федорова, восемь обстрелов из РСЗО было совершено по Кушугуму, Натальевке, Малиновке, Новоданиловке и Белогорью.
"137 артиллерийских ударов нанесено по территории Каменского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Гуляйполя. Поступило 58 сообщений о разрушении квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей", - добавил Федоров.
Дополнение
В течение суток Херсонская область подверглась обстрелам, авиаударам и атакам дронов. Погибли два человека, десять получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Вечером 2 августа Николаев подвергся ракетному удару, что привело к разрушению трех частных домов и повреждению 23 частных, 12 многоквартирных домов, шести автомобилей, почтового отделения и магазина стройматериалов. Семь человек получили ранения, четверо из них получили медицинскую помощь на месте, трое госпитализированы.