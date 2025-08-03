В Запорожской области один человек погиб в результате российского удара, трое ранены

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 29105 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
2 августа, 16:52 • 40583 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo
2 августа, 11:37 • 43090 просмотра
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр
1 августа, 17:22 • 105025 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 255717 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 229821 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 120454 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 108750 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 205566 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 76433 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
60%
751мм
Популярные новости
Armani оштрафована на 3,5 миллиона евро за вводящие в заблуждение заявления об этической ответственности2 августа, 21:09 • 3986 просмотра
Россия атакует Киев ракетами – КГВА2 августа, 22:17 • 2862 просмотра
В ООН обнаружили, что их отчеты почти никто не читает2 августа, 23:16 • 4928 просмотра
РФ не заинтересована в компромиссе без капитуляции Украины - ISW04:28 • 7790 просмотра
Украину 3 августа накроют дожди: где ожидать грозы и жаруPhoto04:36 • 3644 просмотра
публикации
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 29105 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 255717 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 135775 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 229821 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком1 августа, 11:54 • 151008 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Николаев
Чухуев
Реклама
УНН Lite
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 40558 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 55161 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 94277 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 110747 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 185863 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Сухой Су-30
Сухой Су-27
Микоян МиГ-29
Су-25

В Запорожской области один человек погиб в результате российского удара, трое ранены

Киев • УНН

 • 50 просмотра

В Запорожской области в результате российского удара погиб один человек и трое получили ранения. Оккупанты совершили 517 ударов по 16 населенным пунктам региона.

В Запорожской области один человек погиб в результате российского удара, трое ранены

В Запорожской области в результате российского удара погиб один человек, трое получили ранения. В течение суток россияне нанесли 517 ударов по 16 населенным пунктам, пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Один человек погиб, трое получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район. Всего в течение суток оккупанты нанесли 517 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области

- говорится в сообщении.

Федоров также сообщил, что войска РФ совершили шесть авиационных ударов по Веселянке, Речному, Малиновке, Новоивановке, Новоандреевке и Белогорью.

"366 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Каменское, Щербаки, Новоданиловку, Преображенку, Малую Токмачку, Чаривное и Гуляйполе", - отметил глава ОВА.

Также, по словам Федорова, восемь обстрелов из РСЗО было совершено по Кушугуму, Натальевке, Малиновке, Новоданиловке и Белогорью.

"137 артиллерийских ударов нанесено по территории Каменского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Гуляйполя. Поступило 58 сообщений о разрушении квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей", - добавил Федоров.

Дополнение

В течение суток Херсонская область подверглась обстрелам, авиаударам и атакам дронов. Погибли два человека, десять получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Вечером 2 августа Николаев подвергся ракетному удару, что привело к разрушению трех частных домов и повреждению 23 частных, 12 многоквартирных домов, шести автомобилей, почтового отделения и магазина стройматериалов. Семь человек получили ранения, четверо из них получили медицинскую помощь на месте, трое госпитализированы.

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Запорожская область
Херсонская область
Николаев