Ракетный удар РФ по Краматорску 31 июля: число погибших возросло до пяти
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Краматорска 31 июля число погибших возросло до пяти. Российские войска нанесли удар по многоэтажному дому, разрушив половину здания.
Число погибших в результате вражеского обстрела Краматорска Донецкой области 31 июля возросло до пяти. Об этом информирует Краматорский городской совет, передает УНН.
Число жертв обстрела Краматорска 31 июля по многоэтажке увеличилось до пяти
Напомним, днем 31 июля российские войска нанесли прицельный удар по многоэтажке в Краматорске Донецкой области, половина дома была разрушена, сообщалось об одном погибшем и 11 раненых.
В пятницу, 1 августа стало известно, что в Краматорске до 3-х возросло число жертв российского удара.
В воскресенье, 3 августа в ГСЧС Украины сообщили, что в результате российского удара по жилому дому в Краматорске 31 июля погибли 4 человека, 13 ранены. Спасатели ликвидировали пожар и разобрали более 185 тонн завалов.