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Ракетный удар РФ по Краматорску 31 июля: число погибших возросло до пяти

Киев • УНН

 • 562 просмотра

В результате вражеского обстрела Краматорска 31 июля число погибших возросло до пяти. Российские войска нанесли удар по многоэтажному дому, разрушив половину здания.

Ракетный удар РФ по Краматорску 31 июля: число погибших возросло до пяти

Число погибших в результате вражеского обстрела Краматорска Донецкой области 31 июля возросло до пяти. Об этом информирует Краматорский городской совет, передает УНН.

Число жертв обстрела Краматорска 31 июля по многоэтажке увеличилось до пяти

- говорится в сообщении.

Напомним, днем 31 июля российские войска нанесли прицельный удар по многоэтажке в Краматорске Донецкой области, половина дома была разрушена, сообщалось об одном погибшем и 11 раненых.

В пятницу, 1 августа стало известно, что в Краматорске до 3-х возросло число жертв российского удара.

В воскресенье, 3 августа в ГСЧС Украины сообщили, что в результате российского удара по жилому дому в Краматорске 31 июля погибли 4 человека, 13 ранены. Спасатели ликвидировали пожар и разобрали более 185 тонн завалов.

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Краматорск