18:51
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17:11
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Ракетний удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 8 осіб

Київ • УНН

 4 перегляди

У Харкові зросла кількість постраждалих до 8 осіб після ракетного удару по житловому кварталу. Пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків, медики надають пораненим допомогу.

Ракетний удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 8 осіб

Внаслідок ворожого удару по Харкову ввечері 17 серпня кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб. Про це пише УНН із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синегубова.

Деталі

Зазначається, що у місті пошкоджено щонайменше 12 житлових багатоповерхових будинків.

На жаль, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову продовжує зростати. Станом на зараз до медиків за допомогою звернулось вже 8 людей. На цю хвилину медики надають допомогу 36-річній та 82-річній жінкам

- уточнив Синєгубов.

За уточненими даними, серед постраждалих – мешканці житлового кварталу, по якому вдарив ворог. Усім пораненим надається необхідна допомога, частину людей шпиталізовано. На місці працюють медики, рятувальники та комунальні служби.

Нагадаємо

17 серпня в Індустріальному районі Харкова було зафіксовано удар балістичною ракетою по багатоквартирній забудові.

У Харкові скорочують час комендантської години та змінюють розклад транспорту - мер15.08.25, 12:39

Вероніка Марченко

Війна
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків