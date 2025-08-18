Ракетний удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 8 осіб
Київ • УНН
У Харкові зросла кількість постраждалих до 8 осіб після ракетного удару по житловому кварталу. Пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків, медики надають пораненим допомогу.
Внаслідок ворожого удару по Харкову ввечері 17 серпня кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб. Про це пише УНН із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синегубова.
Деталі
Зазначається, що у місті пошкоджено щонайменше 12 житлових багатоповерхових будинків.
На жаль, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову продовжує зростати. Станом на зараз до медиків за допомогою звернулось вже 8 людей. На цю хвилину медики надають допомогу 36-річній та 82-річній жінкам
За уточненими даними, серед постраждалих – мешканці житлового кварталу, по якому вдарив ворог. Усім пораненим надається необхідна допомога, частину людей шпиталізовано. На місці працюють медики, рятувальники та комунальні служби.
Нагадаємо
17 серпня в Індустріальному районі Харкова було зафіксовано удар балістичною ракетою по багатоквартирній забудові.
