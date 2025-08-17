Ворог обстріляв житловий район Харкова: є постраждалі
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано ракетний удар по житловій забудові. Постраждали троє людей, серед них 13-річна дівчинка.
В Індустріальному районі Харкова зафіксовано удар балістичною ракетою по багатоквартирній забудові. За попередньою інформацією, є постраждалі. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення голови ОВА Олега Синєгубова.
Деталі
За його словами, сьогодні, 17 серпня, зафіксовано удар ракетою по Індустріальному району Харкова. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали люди, пошкоджені житлові будинки. На місці працюють рятувальні служби та правоохоронці.
13-річна дівчинка та 21-річна жінка постраждали внаслідок ракетного удару по Харкову. Медики наразі надають всю необхідну допомогу
У свою чергу мер міста Ігор Терехов повідомив, що прильот стався поміж багатоповерхівок.
Згодом він уточнив, що кількість постраждалих унаслідок атаки збільшилася до трьох - постраждала також 60-річна жінка.
Нагадаємо
11 серпня Харків був під атакою ворожих безпілотників. Влучання сталося у Київському районі на відкритій території.
