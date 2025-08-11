Харків атакував ворожий дрон "Молнія"
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку ворожого БпЛА типу "Молнія" по місту. Влучання сталося у Київському районі на відкритій території, без наслідків та постраждалих.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку ворожого безпілотника по місту. Про це він написав у своєму Telegram, передає УНН.
Попередньо маємо інформацію про удар ворожого БпЛА типу "Молнія" по місту
Додамо
Згодом міський голова Харкова повідомив, що влучання сталося у Київському районі на відкритій території. Наслідків та постраждалих немає.
