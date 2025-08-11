Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
16:37 • 12033 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 35567 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 86788 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 93056 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 64013 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 119824 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 123024 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 104572 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 72461 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 122992 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взятке
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно
Уникальный дрон с ИИ для поражения целей на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 11997 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 35517 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взятке
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке вражеского БПЛА типа "Молния" по городу. Попадание произошло в Киевском районе на открытой территории, без последствий и пострадавших.

Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке вражеского беспилотника на город. Об этом он написал в своем Telegram, передает УНН.

Предварительно имеем информацию об ударе вражеского БпЛА типа "Молния" по городу

 - написал Терехов.

Добавим

Впоследствии мэр Харькова сообщил, что попадание произошло в Киевском районе на открытой территории. Последствий и пострадавших нет.

Семь пострадавших в Харьковской области: оккупанты атаковали область FPV-дронами и БПЛА10.08.25, 12:25 • 4106 просмотров

Алена Уткина

Война
Игорь Терехов
Харьков