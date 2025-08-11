Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке вражеского БПЛА типа "Молния" по городу. Попадание произошло в Киевском районе на открытой территории, без последствий и пострадавших.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке вражеского беспилотника на город. Об этом он написал в своем Telegram, передает УНН.
Предварительно имеем информацию об ударе вражеского БпЛА типа "Молния" по городу
Добавим
Впоследствии мэр Харькова сообщил, что попадание произошло в Киевском районе на открытой территории. Последствий и пострадавших нет.
