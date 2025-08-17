Враг обстрелял жилой район Харькова: есть пострадавшие

В Индустриальном районе Харькова зафиксирован удар баллистической ракетой по многоквартирной застройке. По предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение главы ОВА Олега Синегубова.

Детали

По его словам, сегодня, 17 августа, зафиксирован удар ракетой по Индустриальному району Харькова. Предварительно, в результате обстрела пострадали люди, повреждены жилые дома. На месте работают спасательные службы и правоохранители.

13-летняя девочка и 21-летняя женщина пострадали в результате ракетного удара по Харькову. Медики сейчас оказывают всю необходимую помощь - написал Синегубов.

В свою очередь мэр города Игорь Терехов сообщил, что прилет произошел между многоэтажками.

Впоследствии он уточнил, что количество пострадавших в результате атаки увеличилось до трех - пострадала также 60-летняя женщина.

Напомним

11 августа Харьков был под атакой вражеских беспилотников. Попадание произошло в Киевском районе на открытой территории.

