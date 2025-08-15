В Харькове сокращают время комендантского часа и меняют расписание транспорта - мэр

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Эксклюзив
09:59 • 3516 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 9992 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 13440 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 48070 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 85162 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 46469 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 170982 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 195551 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 95304 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 94750 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
49%
757мм
Популярные новости
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 85556 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 43807 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 43880 просмотра
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от ГенштабаVideo05:27 • 18137 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 30422 просмотра
публикации
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 1078 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 10033 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 30612 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 171042 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 227886 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 68306 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 152881 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 102551 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 119805 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 169002 просмотра
Актуальное
Financial Times
Facebook
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
Шахед-136

В Харькове сокращают время комендантского часа и меняют расписание транспорта - мэр

Киев • УНН

 • 2408 просмотра

В Харькове сокращают комендантский час, что позволит продлить работу городского пассажирского транспорта. Специалисты разрабатывают новые графики движения метро и наземного транспорта.

В Харькове сокращают время комендантского часа и меняют расписание транспорта - мэр

В Харькове сокращают время комендантского часа и соответственно продлевают работу городского пассажирского транспорта, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram в пятницу, пишет УНН.

В связи с сокращением времени комендантского часа в Харькове, работа городского пассажирского транспорта будет продлена для удобства харьковчан

- написал Терехов.

По его словам, сейчас специалисты составляют новые графики, "учитывая все технические моменты". "Это большой объем работы, ведь нужно согласовать режим движения и поездов в метро, и наземного транспорта, который подвозит пассажиров к станциям", - пояснил он.

Обновленную информацию в ближайшее время обещает на всех официальных ресурсах Харьковского городского совета.

Напомним

Харьковщина сокращает продолжительность комендантского часа. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 с 17 августа, за исключением громад с усиленным комендантским часом.

Ранее комендантский час в регионе действовал с 23:00 до 05:00.

Харьковская область сокращает продолжительность комендантского часа: что нужно знать15.08.25, 11:49 • 3460 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Харьковская область
Игорь Терехов
Харьков