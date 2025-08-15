В Харькове сокращают время комендантского часа и меняют расписание транспорта - мэр

В Харькове сокращают время комендантского часа и соответственно продлевают работу городского пассажирского транспорта, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram в пятницу, пишет УНН.

В связи с сокращением времени комендантского часа в Харькове, работа городского пассажирского транспорта будет продлена для удобства харьковчан - написал Терехов.

По его словам, сейчас специалисты составляют новые графики, "учитывая все технические моменты". "Это большой объем работы, ведь нужно согласовать режим движения и поездов в метро, и наземного транспорта, который подвозит пассажиров к станциям", - пояснил он.

Обновленную информацию в ближайшее время обещает на всех официальных ресурсах Харьковского городского совета.

Напомним

Харьковщина сокращает продолжительность комендантского часа. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 с 17 августа, за исключением громад с усиленным комендантским часом.

Ранее комендантский час в регионе действовал с 23:00 до 05:00.

