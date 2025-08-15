$41.450.06
У Харкові скорочують час комендантської години та змінюють розклад транспорту - мер

Київ • УНН

 • 2028 перегляди

У Харкові скорочують комендантську годину, що дозволить продовжити роботу міського пасажирського транспорту. Фахівці розробляють нові графіки руху метро та наземного транспорту.

У Харкові скорочують час комендантської години та змінюють розклад транспорту - мер

У Харкові скорочують час комендантської години і відповідно продовжують роботу міського пасажирського транспорту, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

У зв’язку зі скороченням часу комендантської години в Харкові, роботу міського пасажирського транспорту буде подовжено для зручності харків’ян

- написав Терехов.

З його слів, зараз фахівці складають нові графіки, "враховуючи всі технічні моменти". "Це великий обсяг роботи, адже потрібно узгодити режим руху і потягів у метро, і наземного транспорту, який підвозить пасажирів до станцій", - пояснив він.

Оновлену інформацію найближчим часом обіцяє на всіх офіційних ресурсах Харківської міської ради.

Нагадаємо

Харківщина скорочує тривалість комендантської години. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 з 17 серпня, за винятком громад з посиленою комендантською годиною.

Раніше комендантська година у регіоні діяла з 23:00 по 05:00.

Харківщина скорочує тривалість комендантської години: що треба знати15.08.25, 11:49 • 3170 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Харківська область
Ігор Терехов
Харків