У Харкові скорочують час комендантської години та змінюють розклад транспорту - мер
Київ • УНН
У Харкові скорочують комендантську годину, що дозволить продовжити роботу міського пасажирського транспорту. Фахівці розробляють нові графіки руху метро та наземного транспорту.
У Харкові скорочують час комендантської години і відповідно продовжують роботу міського пасажирського транспорту, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
У зв’язку зі скороченням часу комендантської години в Харкові, роботу міського пасажирського транспорту буде подовжено для зручності харків’ян
З його слів, зараз фахівці складають нові графіки, "враховуючи всі технічні моменти". "Це великий обсяг роботи, адже потрібно узгодити режим руху і потягів у метро, і наземного транспорту, який підвозить пасажирів до станцій", - пояснив він.
Оновлену інформацію найближчим часом обіцяє на всіх офіційних ресурсах Харківської міської ради.
Нагадаємо
Харківщина скорочує тривалість комендантської години. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 з 17 серпня, за винятком громад з посиленою комендантською годиною.
Раніше комендантська година у регіоні діяла з 23:00 по 05:00.
Харківщина скорочує тривалість комендантської години: що треба знати15.08.25, 11:49 • 3170 переглядiв