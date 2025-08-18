Ракетный удар по Харькову: число пострадавших возросло до 8 человек
Киев • УНН
В Харькове возросло число пострадавших до 8 человек после ракетного удара по жилому кварталу. Повреждено по меньшей мере 12 многоэтажных домов, медики оказывают раненым помощь.
В результате вражеского удара по Харькову вечером 17 августа количество пострадавших увеличилось до 8 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу ОВА Олега Синегубова.
Детали
Отмечается, что в городе повреждено по меньшей мере 12 жилых многоэтажных домов.
К сожалению, количество пострадавших в результате вражеского удара по Харькову продолжает расти. По состоянию на сейчас к медикам за помощью обратились уже 8 человек. На эту минуту медики оказывают помощь 36-летней и 82-летней женщинам
По уточненным данным, среди пострадавших – жители жилого квартала, по которому ударил враг. Всем раненым оказывается необходимая помощь, часть людей госпитализирована. На месте работают медики, спасатели и коммунальные службы.
Напомним
17 августа в Индустриальном районе Харькова был зафиксирован удар баллистической ракетой по многоквартирной застройке.
