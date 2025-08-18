$41.450.00
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17:11 • 11076 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 28943 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 59016 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 123653 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 83805 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 81831 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66345 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54394 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 247989 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Ракетный удар по Харькову: число пострадавших возросло до 8 человек

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Харькове возросло число пострадавших до 8 человек после ракетного удара по жилому кварталу. Повреждено по меньшей мере 12 многоэтажных домов, медики оказывают раненым помощь.

Ракетный удар по Харькову: число пострадавших возросло до 8 человек

В результате вражеского удара по Харькову вечером 17 августа количество пострадавших увеличилось до 8 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу ОВА Олега Синегубова.

Детали

Отмечается, что в городе повреждено по меньшей мере 12 жилых многоэтажных домов.

К сожалению, количество пострадавших в результате вражеского удара по Харькову продолжает расти. По состоянию на сейчас к медикам за помощью обратились уже 8 человек. На эту минуту медики оказывают помощь 36-летней и 82-летней женщинам

- уточнил Синегубов.

По уточненным данным, среди пострадавших – жители жилого квартала, по которому ударил враг. Всем раненым оказывается необходимая помощь, часть людей госпитализирована. На месте работают медики, спасатели и коммунальные службы.

Напомним

17 августа в Индустриальном районе Харькова был зафиксирован удар баллистической ракетой по многоквартирной застройке.

В Харькове сокращают время комендантского часа и меняют расписание транспорта - мэр15.08.25, 12:39 • 4287 просмотров

Вероника Марченко

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков