Ракетний комплекс "Орєшнік" вже прямує до білорусі - лукашенко

російський ракетний комплекс "Орєшнік" вже на шляху до білорусі. Про це заявив білоруський диктатор олександр лукашенко, передає УНН.

Деталі

"Орєшнік" вже на шляху до білорусі - передають слова лукашенка російські "медіа".

Інших деталей наразі не наводиться.

Контекст

Ще у березні 2025 року лукашенко заявив, що білорусь виготовляє елементи для російського ракетного комплексу "Орєшнік". За його словами, вже завершується виготовлення кількох пускових установок. Він додав, що білорусі потрібна ракета від "старшого брата".

російський диктатор володимир путін заявив, що 21 листопада 2024 року по Дніпру росія завдала удару "балістичною ракетою з неядерною гіперзвуковою бойовою частиною" середньої дальності. Вважалося, що було використано міжконтинентальну балістичну ракету. Пізніше з'ясувалося, що удар було здійснено іншою зброєю, а саме новою балістичною ракетою "Орєшнік".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що влада білорусі підтвердила наміри модернізувати власний ракетний комплекс "Полонез" та розглядає можливість його оснащення ядерними боєголовками.