лукашенко похвалився, що білорусь виготовляє елементи для "Орєшніка"

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що його країна виготовляє елементи для нового ракетного комплексу "Орєшнік". Про це він повідомив журналістам, пише УНН.

Ще немає "Орєшніка", працюємо. Але коли я занурився в цю проблему - володимир володимирович (путін - ред.) мене занурив, - виявилося, що, крім ракети, це все треба виготовляти, і ми це робимо в білорусі. Тому ми працюємо над цим. Кілька пускових установок, які для "Орєшніка" призначені, ми сьогодні вже фактично закінчуємо виготовлення. Від старшого брата ракета потрібна буде - сказав лукашенко.

Нагадаємо

Раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмарк повідомляв, що росіяни застосовують у виготовленні ракет Х-69 компоненти, вироблені в білорусі.