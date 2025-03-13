лукашенко похвалился, что беларусь изготавливает элементы для "Орешника"

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что его страна изготавливает элементы для нового ракетного комплекса "Орешник". Об этом он сообщил журналистам, пишет УНН.

Еще нет "Орешника", работаем. Но когда я погрузился в эту проблему - владимир владимирович (путин - ред.) меня погрузил, - оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в беларуси. Поэтому мы работаем над этим. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем изготовление. От старшего брата ракета нужна будет