лукашенко похвалился, что беларусь изготавливает элементы для "Орешника"
Киев • УНН
лукашенко заявил, что беларусь изготавливает элементы для нового ракетного комплекса "Орешник". По его словам, уже завершается изготовление нескольких пусковых установок.
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что его страна изготавливает элементы для нового ракетного комплекса "Орешник". Об этом он сообщил журналистам, пишет УНН.
Еще нет "Орешника", работаем. Но когда я погрузился в эту проблему - владимир владимирович (путин - ред.) меня погрузил, - оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в беларуси. Поэтому мы работаем над этим. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем изготовление. От старшего брата ракета нужна будет
Напомним
Ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщал, что россияне применяют в изготовлении ракет Х-69 компоненты, произведенные в беларуси.