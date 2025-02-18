росія використовує білоруські компоненти у ракетах - Єрмак

росіяни застосовують у виготовленні ракет Х-69 компоненти, вироблені в білорусі. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.

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"росіяни використовують у виготовленні ракет Х-69 компоненти, які зроблені в білорусі", - написав Єрмак.

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В ОП раніше вказували, що за спробами втягнення білорусі у війну стоїть у тому числі бажання москви покрити дефіцит своєї військової спроможності.

24 грудня 2024 року лукашенко говорив, що білорусь планувала отримати від росії близько десяти ракетних комплексів "орєшнік".

Нагадаємо

лукашенко не приносив жодних вибачень Зеленському після початку повномасштабного вторгнення за те, що російські ракети атакували Україну з території білорусі.