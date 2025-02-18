россия использует белорусские компоненты в ракетах - Ермак

россияне применяют в изготовлении ракет Х-69 компоненты, произведенные в Беларуси. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram, передает УНН.

Детали

"россияне используют в изготовлении ракет Х-69 компоненты, которые сделаны в беларуси", - написал Ермак.

Дополнение

В ОП ранее указывали, что за попытками втягивания беларуси в войну стоит в том числе желание москвы покрыть дефицит своей военной мощи.

24 декабря 2024 года лукашенко говорил, что беларусь планировала получить от россии около десяти ракетных комплексов "орешник".

Напомним

лукашенко не приносил никаких извинений Зеленскому после начала полномасштабного вторжения за то, что российские ракеты атаковали Украину с территории беларуси.