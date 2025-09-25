Ракетный комплекс "Орешник" уже направляется в беларусь - лукашенко

российский ракетный комплекс "Орешник" уже на пути в беларусь. Об этом заявил белорусский диктатор александр лукашенко, передает УНН.

Детали

"Орешник" уже на пути в беларусь - передают слова лукашенко российские "медиа".

Других деталей пока не приводится.

Контекст

Еще в марте 2025 года лукашенко заявил, что беларусь производит элементы для российского ракетного комплекса "Орешник". По его словам, уже завершается изготовление нескольких пусковых установок. Он добавил, что беларуси нужна ракета от "старшего брата".

российский диктатор владимир путин заявил, что 21 ноября 2024 года по Днепру россия нанесла удар "баллистической ракетой с неядерной гиперзвуковой боевой частью" средней дальности. Считалось, что была использована межконтинентальная баллистическая ракета. Позже выяснилось, что удар был нанесен другим оружием, а именно новой баллистической ракетой "Орешник".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что власти беларуси подтвердили намерения модернизировать собственный ракетный комплекс "Полонез" и рассматривают возможность его оснащения ядерными боеголовками.