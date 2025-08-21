$41.380.02
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
12:55 • 3372 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
12:13 • 11740 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 7012 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
10:22 • 14388 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 36206 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 45448 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 48819 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 73138 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
20 серпня, 11:22 • 179323 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
білорусь розглядає оснащення ракет "Полонез" ядерними боєголовками

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Влада білорусі хоче модернізувати власний ракетний комплекс і встановити на нього ядерні боєголовки

білорусь розглядає оснащення ракет "Полонез" ядерними боєголовками

білоруська влада офіційно підтвердила наміри модернізувати власний ракетний комплекс "Полонез" та розглядає можливість його оснащення ядерними боєголовками. Про це після наради щодо ракетного виробництва заявив державний секретар ради безпеки білорусі олександр вольфович, повідомляє УНН з посиланням на білоруські державні "ЗМІ".

Деталі

Державний секретар ради безпеки білорусі олександр вольфович повідомив журналістам, що сучасний ракетний комплекс "Полонез", створений спільно з Китаєм та пізніше модернізований на білоруських підприємствах, сьогодні є високоточним озброєнням з дальністю у 300 км. Вольфович зазначив, що країна обговорює питання його оснащення ядерними боєголовками та інтеграції нових технологій, зокрема розробок під назвою "Орешник".

Мова не йде про загрози іншим державам. Ми орієнтуємося на розвиток власного потенціалу в умовах, коли західні країни активно нарощують військові витрати та створюють комплекси дальністю понад 600 км

- підкреслив вольфович.

Держсекретар зазначив, що стратегічне стримування та підвищення обороноздатності є пріоритетом для білорусі. Водночас він нагадав, що ракетне виробництво у країні розвивається практично з нуля, адже раніше білорусь випускала трактори, вантажівки та автобуси, але не ракети.

Під час наради голова державного військово-промислового комітету дмитро пантус доповів про досягнення останніх п’яти років: створення гранатометного комплексу "Сапфір", зенітно-ракетного комплексу "Бук МБ-2" з першою вітчизняною керованою ракетою дальністю понад 70 км, а також розвиток школи ракетобудування та підготовку фахівців спільно з росією.

Обговорювалися й перспективи нових проєктів у сфері ракетного виробництва. пантус додав, що остаточні рішення будуть прийматися спільно з білоруськими Збройними силами та російськими партнерами.

лукашенко відкрито запропонував Ірану співпрацю від продовольства до оборонних технологій20.08.25, 17:08 • 3020 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Білорусь
Китай