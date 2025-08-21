білорусь розглядає оснащення ракет "Полонез" ядерними боєголовками
Київ • УНН
Влада білорусі хоче модернізувати власний ракетний комплекс і встановити на нього ядерні боєголовки
білоруська влада офіційно підтвердила наміри модернізувати власний ракетний комплекс "Полонез" та розглядає можливість його оснащення ядерними боєголовками. Про це після наради щодо ракетного виробництва заявив державний секретар ради безпеки білорусі олександр вольфович, повідомляє УНН з посиланням на білоруські державні "ЗМІ".
Деталі
Державний секретар ради безпеки білорусі олександр вольфович повідомив журналістам, що сучасний ракетний комплекс "Полонез", створений спільно з Китаєм та пізніше модернізований на білоруських підприємствах, сьогодні є високоточним озброєнням з дальністю у 300 км. Вольфович зазначив, що країна обговорює питання його оснащення ядерними боєголовками та інтеграції нових технологій, зокрема розробок під назвою "Орешник".
Мова не йде про загрози іншим державам. Ми орієнтуємося на розвиток власного потенціалу в умовах, коли західні країни активно нарощують військові витрати та створюють комплекси дальністю понад 600 км
Держсекретар зазначив, що стратегічне стримування та підвищення обороноздатності є пріоритетом для білорусі. Водночас він нагадав, що ракетне виробництво у країні розвивається практично з нуля, адже раніше білорусь випускала трактори, вантажівки та автобуси, але не ракети.
Під час наради голова державного військово-промислового комітету дмитро пантус доповів про досягнення останніх п’яти років: створення гранатометного комплексу "Сапфір", зенітно-ракетного комплексу "Бук МБ-2" з першою вітчизняною керованою ракетою дальністю понад 70 км, а також розвиток школи ракетобудування та підготовку фахівців спільно з росією.
Обговорювалися й перспективи нових проєктів у сфері ракетного виробництва. пантус додав, що остаточні рішення будуть прийматися спільно з білоруськими Збройними силами та російськими партнерами.
