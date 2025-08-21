беларусь рассматривает оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками
Киев • УНН
Власти беларуси хотят модернизировать собственный ракетный комплекс и установить на него ядерные боеголовки
белорусские власти официально подтвердили намерения модернизировать собственный ракетный комплекс "Полонез" и рассматривают возможность его оснащения ядерными боеголовками. Об этом после совещания по ракетному производству заявил государственный секретарь совета безопасности беларуси александр вольфович, сообщает УНН со ссылкой на белорусские государственные "СМИ".
Детали
Государственный секретарь совета безопасности беларуси александр вольфович сообщил журналистам, что современный ракетный комплекс "Полонез", созданный совместно с Китаем и позже модернизированный на белорусских предприятиях, сегодня является высокоточным вооружением с дальностью в 300 км. вольфович отметил, что страна обсуждает вопрос его оснащения ядерными боеголовками и интеграции новых технологий, в частности разработок под названием "Орешник".
Речь не идет об угрозах другим государствам. Мы ориентируемся на развитие собственного потенциала в условиях, когда западные страны активно наращивают военные расходы и создают комплексы дальностью более 600 км
Госсекретарь отметил, что стратегическое сдерживание и повышение обороноспособности является приоритетом для беларуси. В то же время он напомнил, что ракетное производство в стране развивается практически с нуля, ведь ранее беларусь выпускала тракторы, грузовики и автобусы, но не ракеты.
Во время совещания глава государственного военно-промышленного комитета дмитрий пантус доложил о достижениях последних пяти лет: создании гранатометного комплекса "Сапфир", зенитно-ракетного комплекса "Бук МБ-2" с первой отечественной управляемой ракетой дальностью более 70 км, а также развитии школы ракетостроения и подготовке специалистов совместно с россией.
Обсуждались и перспективы новых проектов в сфере ракетного производства. пантус добавил, что окончательные решения будут приниматься совместно с белорусскими вооруженными силами и российскими партнерами.
