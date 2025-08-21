беларусь рассматривает оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

$41.380.02
14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21
Массированный удар рф по Львову: количество пострадавших увеличилось, показали последствия21 августа, 05:43
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?14:24
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Венгрия
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини20 августа, 12:51
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Лекарственные средства
Нефть
Х-47М2 "Кинжал"

беларусь рассматривает оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Власти беларуси хотят модернизировать собственный ракетный комплекс и установить на него ядерные боеголовки

беларусь рассматривает оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

белорусские власти официально подтвердили намерения модернизировать собственный ракетный комплекс "Полонез" и рассматривают возможность его оснащения ядерными боеголовками. Об этом после совещания по ракетному производству заявил государственный секретарь совета безопасности беларуси александр вольфович, сообщает УНН со ссылкой на белорусские государственные "СМИ".

Детали

Государственный секретарь совета безопасности беларуси александр вольфович сообщил журналистам, что современный ракетный комплекс "Полонез", созданный совместно с Китаем и позже модернизированный на белорусских предприятиях, сегодня является высокоточным вооружением с дальностью в 300 км. вольфович отметил, что страна обсуждает вопрос его оснащения ядерными боеголовками и интеграции новых технологий, в частности разработок под названием "Орешник".

Речь не идет об угрозах другим государствам. Мы ориентируемся на развитие собственного потенциала в условиях, когда западные страны активно наращивают военные расходы и создают комплексы дальностью более 600 км

- подчеркнул вольфович.

Госсекретарь отметил, что стратегическое сдерживание и повышение обороноспособности является приоритетом для беларуси. В то же время он напомнил, что ракетное производство в стране развивается практически с нуля, ведь ранее беларусь выпускала тракторы, грузовики и автобусы, но не ракеты.

Во время совещания глава государственного военно-промышленного комитета дмитрий пантус доложил о достижениях последних пяти лет: создании гранатометного комплекса "Сапфир", зенитно-ракетного комплекса "Бук МБ-2" с первой отечественной управляемой ракетой дальностью более 70 км, а также развитии школы ракетостроения и подготовке специалистов совместно с россией.

Обсуждались и перспективы новых проектов в сфере ракетного производства. пантус добавил, что окончательные решения будут приниматься совместно с белорусскими вооруженными силами и российскими партнерами.

лукашенко открыто предложил Ирану сотрудничество от продовольствия до оборонных технологий20.08.2025, 17:08

Степан Гафтко

Беларусь
Китай