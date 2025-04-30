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Рада зробила крок до посилення протидії сексуальним домаганням до жінок у ЗСУ

Київ • УНН

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Рада ухвалила в першому читанні закон №13037, що посилює протидію сексуальним домаганням у ЗСУ. Він визначає механізми запобігання дискримінації та насильству.

Рада зробила крок до посилення протидії сексуальним домаганням до жінок у ЗСУ

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення протидії сексуальним домаганням до жінок у ЗСУ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Схвалено у першому читанні законопроєкт №13037 - вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням

- написав Железняк.

За його словами, за основу проголосувало 274 нардепи. Железняк наголосив, що законопроєкт спрямований на посилення військової дисципліни шляхом визначення механізмів запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи/недоторканості.

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Нардеп повідомив, що пропонується: 

  • доповнити зміст поняття військова дисципліна, положенням про те, що вона досягається, серед іншого, шляхом забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення будь-яких проявів дискримінації та протидії насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи/недоторканості;
    • закріпити обов’язок кожного військовослужбовця не допускати негідних дій (вербальних чи невербальних), пов’язаних із дискримінацією;
      • закріпити обов’язок командира негайно реагувати на правопорушення проти статевої статевої свободи та статевої недоторканості (зобов’язано командира вживати заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення кримін;
        • правопорушення чи безпосередньо після вчинення крим. правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості);
          • запровадити нову підставу для усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків – якщо невиконання (неналежне виконання) військовослужбовцем службових обов’язків призвело до вчинення правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості;
            • з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню згаданих правопорушень має призначатися службове розслідування командиром самостійно або командиром за поданням представника уповноваженого підрозділу або посадової особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації та насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості;
              • військовослужбовець, який повідомив про подію дискримінації, не може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам (якщо розгляд таких заходів не пов’язаний з фактами, що не є зумовлені до виявленням в службі);
                • передбачено можливість військовослужбовцям надавати заяви/скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військ, органів правопорядку, органів Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших держ. органів, в тому числі з порушенням вимог підпорядкованості, з питань забезпечення рівних прав та можливостей, дискримінації та насильства і протидії дискримінації за ознакою статі, релігії, національності та інших ознак.

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