Рада сделала шаг к усилению противодействия сексуальным домогательствам к женщинам в ВСУ

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
09:29 • 5414 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

08:44 • 17515 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
08:43 • 39848 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
06:47 • 30063 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 154932 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 142627 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 103328 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 129477 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
29 апреля, 11:06 • 106051 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

29 апреля, 10:23 • 88671 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+19°
2м/с
38%
752 мм
Популярные новости

США на Совбезе ООН: Ответственность за мир в Украине лежит на обеих странах

29 апреля, 23:47 • 37157 просмотра

Трамп подвел итоги 100 дней президентства: основные тезисы

30 апреля, 00:21 • 61780 просмотра

Воздушная тревога по всей Украине: угроза ракетной атаки с МиГ-31К

30 апреля, 00:32 • 45330 просмотра

Ночная атака по Днепру: в ОВА рассказали подробности

04:52 • 37461 просмотра

Более половины боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

05:35 • 37291 просмотра
публикации

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

08:43 • 39848 просмотра

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

05:55 • 37169 просмотра

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

29 апреля, 15:56 • 102788 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив

29 апреля, 15:28 • 154932 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 08:02 • 182580 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Педро Санчес

Александр Усик

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Харьков

Соединенные Штаты

Днепр

Европа

Реклама
УНН Lite

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

09:14 • 6408 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

08:15 • 14882 просмотра

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 75372 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 91661 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 88290 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Евро

Калибр (семейство ракет)

МиГ-31

M1 Abrams

Рада сделала шаг к усилению противодействия сексуальным домогательствам к женщинам в ВСУ

Киев • УНН

 • 3258 просмотра

Рада приняла в первом чтении закон №13037, усиливающий противодействие сексуальным домогательствам в ВСУ. Он определяет механизмы предотвращения дискриминации и насилия.

Рада сделала шаг к усилению противодействия сексуальным домогательствам к женщинам в ВСУ

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект об усилении противодействия сексуальным домогательствам к женщинам в ВСУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Одобрен в первом чтении законопроект №13037 - совершенствование механизмов обеспечения военной дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательствам

- написал Железняк.

По его словам, за основу проголосовало 274 нардепа. Железняк подчеркнул, что законопроект направлен на усиление военной дисциплины путем определения механизмов предотвращения и противодействия дискриминации по признаку пола, сексуальным домогательствам, насилию по признаку пола и правонарушениям против половой свободы/неприкосновенности.

В ВСУ более 70 тысяч женщин, пятеро получили звание Героя Украины - Сырский08.03.25, 12:15 • 17618 просмотров

Нардеп сообщил, что предлагается: 

  • дополнить содержание понятия военная дисциплина, положением о том, что она достигается, среди прочего, путем обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, недопущения каких-либо проявлений дискриминации и противодействия насилию по признаку пола, сексуальным домогательствам, правонарушениям против половой свободы/неприкосновенности;
    • закрепить обязанность каждого военнослужащего не допускать недостойных действий (вербальных или невербальных), связанных с дискриминацией;
      • закрепить обязанность командира немедленно реагировать на правонарушения против половой половой свободы и половой неприкосновенности (обязан командира принимать меры по задержанию подчиненного при совершении или осуществлении им покушения на совершение уголовного преступления;
        • правонарушения или непосредственно после совершения уголовного правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности);
          • ввести новое основание для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей – если неисполнение (ненадлежащее исполнение) военнослужащим служебных обязанностей привело к совершению правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности;
            • с целью установления причин и условий, способствовавших совершению упомянутых правонарушений, должно назначаться служебное расследование командиром самостоятельно или командиром по представлению представителя уполномоченного подразделения или должностного лица по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации и насилию по признаку пола, сексуальным домогательствам, правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности;
              • военнослужащий, сообщивший о событии дискриминации, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с таким сообщением или подвергнут другим негативным мерам (если рассмотрение таких мер не связано с фактами, не обусловленными выявлением в службе);
                • предусмотрена возможность военнослужащим подавать заявления/жалобы или лично обращаться к должностным лицам, органам войск, органам правопорядка, органам Службы правопорядка, органам, проводящим досудебное следствие, и другим гос. органам, в том числе с нарушением требований подчиненности, по вопросам обеспечения равных прав и возможностей, дискриминации и насилия и противодействия дискриминации по признаку пола, религии, национальности и других признаков.

                  Переход на летнюю военную форму: когда это произойдет и к чему готовится Минобороны14.04.25, 15:51 • 13925 просмотров

                  Анна Мурашко

                  Анна Мурашко

                  политика
                  Министерство обороны Украины
                  Верховная Рада
                  Вооруженные силы Украины
                  Александр Сырский
                  Ярослав Железняк
                  Украина
                  Brent
                  $62.33
                  Bitcoin
                  $94,721.40
                  S&P 500
                  $5,561.16
                  Tesla
                  $285.80
                  Газ TTF
                  $31.75
                  Золото
                  $3,293.46
                  Ethereum
                  $1,795.24