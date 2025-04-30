Рада сделала шаг к усилению противодействия сексуальным домогательствам к женщинам в ВСУ
Киев • УНН
Рада приняла в первом чтении закон №13037, усиливающий противодействие сексуальным домогательствам в ВСУ. Он определяет механизмы предотвращения дискриминации и насилия.
Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект об усилении противодействия сексуальным домогательствам к женщинам в ВСУ.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Одобрен в первом чтении законопроект №13037 - совершенствование механизмов обеспечения военной дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательствам
По его словам, за основу проголосовало 274 нардепа. Железняк подчеркнул, что законопроект направлен на усиление военной дисциплины путем определения механизмов предотвращения и противодействия дискриминации по признаку пола, сексуальным домогательствам, насилию по признаку пола и правонарушениям против половой свободы/неприкосновенности.
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Нардеп сообщил, что предлагается:
- дополнить содержание понятия военная дисциплина, положением о том, что она достигается, среди прочего, путем обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, недопущения каких-либо проявлений дискриминации и противодействия насилию по признаку пола, сексуальным домогательствам, правонарушениям против половой свободы/неприкосновенности;
- закрепить обязанность каждого военнослужащего не допускать недостойных действий (вербальных или невербальных), связанных с дискриминацией;
- закрепить обязанность командира немедленно реагировать на правонарушения против половой половой свободы и половой неприкосновенности (обязан командира принимать меры по задержанию подчиненного при совершении или осуществлении им покушения на совершение уголовного преступления;
- правонарушения или непосредственно после совершения уголовного правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности);
- ввести новое основание для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей – если неисполнение (ненадлежащее исполнение) военнослужащим служебных обязанностей привело к совершению правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности;
- с целью установления причин и условий, способствовавших совершению упомянутых правонарушений, должно назначаться служебное расследование командиром самостоятельно или командиром по представлению представителя уполномоченного подразделения или должностного лица по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации и насилию по признаку пола, сексуальным домогательствам, правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности;
- военнослужащий, сообщивший о событии дискриминации, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с таким сообщением или подвергнут другим негативным мерам (если рассмотрение таких мер не связано с фактами, не обусловленными выявлением в службе);
- предусмотрена возможность военнослужащим подавать заявления/жалобы или лично обращаться к должностным лицам, органам войск, органам правопорядка, органам Службы правопорядка, органам, проводящим досудебное следствие, и другим гос. органам, в том числе с нарушением требований подчиненности, по вопросам обеспечения равных прав и возможностей, дискриминации и насилия и противодействия дискриминации по признаку пола, религии, национальности и других признаков.
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