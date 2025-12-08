Рада ЄС затвердила програму EDIP із бюджетом 1,5 млрд євро, з яких 300 млн піде на український ВПК
Київ • УНН
Рада ЄС офіційно ухвалила Європейську програму оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом 1,5 млрд євро. З цієї суми 300 млн євро виділено на підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Програма має на меті зміцнення оборонної готовності ЄС та модернізацію української оборонної промисловості.
Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила Європейську програму оборонної промисловості (EDIP), ключовий інструмент, спрямований на зміцнення оборонної готовності ЄС, який передбачає гранти на загальну суму 1,5 мільярда євро, 300 мільйонів з яких спеціально виділено для підтримки оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомляє на своєму сайті Єврорада, пише УНН.
Деталі
Ухвалення EDIP вказує на завершення законодавчої процедури для оновленого зобов'язання ЄС щодо зміцнення своєї оборонної готовності.
В Єврораді підкреслюють, що мета програми – підвищити конкурентоспроможність Європейської промислової бази оборонних технологій та забезпечити своєчасне постачання оборонної продукції.
Спеціальна підтримка для України
З загального бюджету програми у 1,5 мільярда євро на період 2025–2027 років, 300 мільйонів євро призначено для унікального Інструменту підтримки України. Цей інструмент спрямований на:
- Модернізацію та підтримку оборонної промисловості України.
- Сприяння її інтеграції у ширшу європейську систему оборонної промисловості.
Програма також передбачає фінансування спільних закупівельних заходів, нарощування виробничих потужностей критично важливої продукції та спільних промислових проєктів між країнами-членами ЄС.
З метою захисту оборонної промисловості ЄС, регуляція встановлює обмеження: компоненти, що походять з-за меж ЄС та асоційованих країн (а також з України для Інструменту підтримки України), не повинні перевищувати 35% від загальної вартості компонентів кінцевого продукту.
Регламент буде підписаний 17 грудня 2025 року і набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.
