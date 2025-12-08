$42.060.13
Ексклюзив
14:34 • 300 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 6174 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 14562 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 15967 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 13408 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 21160 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 12150 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 12539 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12380 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10277 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Рада ЄС затвердила програму EDIP із бюджетом 1,5 млрд євро, з яких 300 млн піде на український ВПК

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Рада ЄС офіційно ухвалила Європейську програму оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом 1,5 млрд євро. З цієї суми 300 млн євро виділено на підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Програма має на меті зміцнення оборонної готовності ЄС та модернізацію української оборонної промисловості.

Рада ЄС затвердила програму EDIP із бюджетом 1,5 млрд євро, з яких 300 млн піде на український ВПК

Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила Європейську програму оборонної промисловості (EDIP), ключовий інструмент, спрямований на зміцнення оборонної готовності ЄС, який передбачає гранти на загальну суму 1,5 мільярда євро, 300 мільйонів з яких спеціально виділено для підтримки оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомляє на своєму сайті Єврорада, пише УНН.

Деталі

Ухвалення EDIP вказує на завершення законодавчої процедури для оновленого зобов'язання ЄС щодо зміцнення своєї оборонної готовності. 

В Єврораді підкреслюють, що мета програми – підвищити конкурентоспроможність Європейської промислової бази оборонних технологій та забезпечити своєчасне постачання оборонної продукції.

Спеціальна підтримка для України

З загального бюджету програми у 1,5 мільярда євро на період 2025–2027 років, 300 мільйонів євро призначено для унікального Інструменту підтримки України. Цей інструмент спрямований на:

  • Модернізацію та підтримку оборонної промисловості України.
    • Сприяння її інтеграції у ширшу європейську систему оборонної промисловості.

      Програма також передбачає фінансування спільних закупівельних заходів, нарощування виробничих потужностей критично важливої продукції та спільних промислових проєктів між країнами-членами ЄС.

      Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ19.10.25, 03:21 • 23560 переглядiв

      З метою захисту оборонної промисловості ЄС, регуляція встановлює обмеження: компоненти, що походять з-за меж ЄС та асоційованих країн (а також з України для Інструменту підтримки України), не повинні перевищувати 35% від загальної вартості компонентів кінцевого продукту.

      Регламент буде підписаний 17 грудня 2025 року і набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

      ЄС домовився про оборонну програму EDIP на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться17.10.25, 09:14 • 4127 переглядiв

      Степан Гафтко

      ЕкономікаПолітика
      Війна в Україні
      Європейський Союз
      Україна