Эксклюзив
14:34 • 588 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 6932 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 15272 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 16689 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 13721 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 21705 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 12287 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 12602 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 12440 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 10299 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Совет ЕС утвердил программу EDIP с бюджетом 1,5 млрд евро, из которых 300 млн пойдет на украинский ВПК

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Совет ЕС официально принял Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP) с бюджетом 1,5 млрд евро. Из этой суммы 300 млн евро выделено на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса. Программа имеет целью укрепление оборонной готовности ЕС и модернизацию украинской оборонной промышленности.

Совет ЕС утвердил программу EDIP с бюджетом 1,5 млрд евро, из которых 300 млн пойдет на украинский ВПК

Совет Европейского Союза официально принял Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP), ключевой инструмент, направленный на укрепление оборонной готовности ЕС, который предусматривает гранты на общую сумму 1,5 миллиарда евро, 300 миллионов из которых специально выделены для поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает на своем сайте Евросовет, пишет УНН.

Детали

Принятие EDIP указывает на завершение законодательной процедуры для обновленного обязательства ЕС по укреплению своей оборонной готовности. 

В Евросовете подчеркивают, что цель программы – повысить конкурентоспособность Европейской промышленной базы оборонных технологий и обеспечить своевременную поставку оборонной продукции.

Специальная поддержка для Украины

Из общего бюджета программы в 1,5 миллиарда евро на период 2025–2027 годов, 300 миллионов евро предназначено для уникального Инструмента поддержки Украины. Этот инструмент направлен на:

  • Модернизацию и поддержку оборонной промышленности Украины.
    • Содействие ее интеграции в более широкую европейскую систему оборонной промышленности.

      Программа также предусматривает финансирование совместных закупочных мероприятий, наращивание производственных мощностей критически важной продукции и совместных промышленных проектов между странами-членами ЕС.

      Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ19.10.25, 03:21 • 23560 просмотров

      С целью защиты оборонной промышленности ЕС, регуляция устанавливает ограничения: компоненты, происходящие из-за пределов ЕС и ассоциированных стран (а также из Украины для Инструмента поддержки Украины), не должны превышать 35% от общей стоимости компонентов конечного продукта.

      Регламент будет подписан 17 декабря 2025 года и вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

      ЕС договорился об оборонной программе EDIP на €1,5 млрд с поддержкой Украины: о чем идет речь17.10.25, 09:14 • 4127 просмотров

      Степан Гафтко

      ЭкономикаПолитика
      Война в Украине
      Европейский Союз
      Украина