Совет ЕС утвердил программу EDIP с бюджетом 1,5 млрд евро, из которых 300 млн пойдет на украинский ВПК
Киев • УНН
Совет ЕС официально принял Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP) с бюджетом 1,5 млрд евро. Из этой суммы 300 млн евро выделено на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса. Программа имеет целью укрепление оборонной готовности ЕС и модернизацию украинской оборонной промышленности.
Совет Европейского Союза официально принял Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP), ключевой инструмент, направленный на укрепление оборонной готовности ЕС, который предусматривает гранты на общую сумму 1,5 миллиарда евро, 300 миллионов из которых специально выделены для поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает на своем сайте Евросовет, пишет УНН.
Детали
Принятие EDIP указывает на завершение законодательной процедуры для обновленного обязательства ЕС по укреплению своей оборонной готовности.
В Евросовете подчеркивают, что цель программы – повысить конкурентоспособность Европейской промышленной базы оборонных технологий и обеспечить своевременную поставку оборонной продукции.
Специальная поддержка для Украины
Из общего бюджета программы в 1,5 миллиарда евро на период 2025–2027 годов, 300 миллионов евро предназначено для уникального Инструмента поддержки Украины. Этот инструмент направлен на:
- Модернизацию и поддержку оборонной промышленности Украины.
- Содействие ее интеграции в более широкую европейскую систему оборонной промышленности.
Программа также предусматривает финансирование совместных закупочных мероприятий, наращивание производственных мощностей критически важной продукции и совместных промышленных проектов между странами-членами ЕС.
С целью защиты оборонной промышленности ЕС, регуляция устанавливает ограничения: компоненты, происходящие из-за пределов ЕС и ассоциированных стран (а также из Украины для Инструмента поддержки Украины), не должны превышать 35% от общей стоимости компонентов конечного продукта.
Регламент будет подписан 17 декабря 2025 года и вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.
