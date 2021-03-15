Рада цього тижня планує направити у КСУ законопроект про зміну голів НАБУ і ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада цього тижня планує включити до порядку денного та направити на висновок Конституційного Суду законопроект № 5133 “Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад Директора НАБУ та ДБР”. Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради ВР, передає УНН.
Цитата:
“Важливим питанням буде направлення до Конституційного Суду законопроекту № 5133 про унормування питання призначення директорів НАБУ і ДБР, для того, щоб привести це питання у відповідність до Конституції”, — заявив Разумков.
Деталі
Голова ВР зазначив, що у першому читанні планується розгляд законопроектів “Про внесення змін до закону „Про індустріальні парки“ щодо спрощення створення та стимулювання діяльності індустріальних парків” № 4416, 4416-1.
За словами голови Верховної Ради, ця законодавча ініціатива допоможе покращити умови ведення бізнесу на території нашої держави. “Я сподіваюся, що ми зможемо його розглянути і доопрацювати до другого читання, щоб врахувати всі пропозиції і зробити якісний документ, який допоможе залучити інвестиції як внутрішні, так і зовнішні”, — зазначив Разумков.
Що було раніше
Комітет ВР з питань правової політики минулого тижня рекомендував направити законопроект № 5133 про зміни до Конституції, яким пропонується передбачити необхідність дозволу парламенту на призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань, до КСУ.
Доповнення
Як повідомлялося, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ Президента, про призначення Ситника директором Національного антикорупційного бюро.
У жовтні минулого року ОАСК постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ на підставі рішення КСУ. У відповідь НАБУ подало до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення ОАСК. Наразі Шостий апеляційний адміністративний суд переніс на 17 березня засідання щодо розгляду апеляційної скарги НАБУ.
Водночас, є другий аспект питання. Так, 16 вересня минулого року КСУ визнав низку положень закону про НАБУ неконституційними, зокрема, що Президент України має повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро.
У Мін’юсті 16 грудня зазначали, що Артем Ситник залишається директором Національного антикорупційного бюро, не зважаючи на втрату чинності окремих положень закону про НАБУ, які КСУ визнав неконституційними.
Також там вказували, що закриття “дірки” у законодавстві та статусі НАБУ — одна з умов співробітництва з МВФ. Тому і запропоновано законопроект, яким достроково припиняються повноваження Ситника і визначається, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.