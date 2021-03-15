Рада цього тижня планує направити у КСУ законопроект про зміну голів НАБУ і ДБР

КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада цього тижня планує включити до порядку денного та направити на висновок Конституційного Суду законопроект № 5133 “Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад Директора НАБУ та ДБР”. Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради ВР, передає УНН.