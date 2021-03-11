Комітет рекомендував перевірити у КСУ законопроект про нову процедуру зміни голів НАБУ та ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував направити законопроект № 5133 про зміни до Конституції, яким пропонується передбачити необхідність дозволу парламенту на призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань, до Конституційного Суду. Про це у своєму Telegram-каналі заявила представниця Верховної Ради в КСУ, народна депутатка від фракції “Слуга народу” Ольга Совгиря, інформує УНН.
Цитата:
“Комітет з питань правової політики рекомендував включити до порядку денного сесії Верховної Ради та направити до Конституційного Суду для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України проект Закону про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) (реєстр. № 5133 від 22.02. 2021 р.), — написала Совгиря.
Що було раніше
У Верховній Раді запропонували передбачити необхідність дозволу парламенту на призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань.
Доповнення
Як повідомлялося, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ Президента, про призначення Ситника директором Національного антикорупційного бюро.
У жовтні минулого року ОАСК постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ на підставі рішення КСУ. У відповідь НАБУ подало до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення ОАСК. Наразі Шостий апеляційний адміністративний суд переніс на 17 березня засідання щодо розгляду апеляційної скарги НАБУ.
Водночас, є другий аспект питання. Так, 16 вересня минулого року КСУ визнав низку положень закону про НАБУ неконституційними, зокрема, що Президент України має повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро.
У Мін’юсті 16 грудня зазначали, що Артем Ситник залишається директором Національного антикорупційного бюро, не зважаючи на втрату чинності окремих положень закону про НАБУ, які КСУ визнав неконституційними.
Також там вказували, що закриття “дірки” у законодавстві та статусі НАБУ — одна з умов співробітництва з МВФ. Тому і запропоновано законопроект, яким достроково припиняються повноваження Ситника і визначається, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.