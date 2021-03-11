Комитет рекомендовал проверить в КСУ законопроект о новой процедуре смены глав НАБУ и ГБР

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 18824 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 32562 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 101881 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 138145 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191886 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191740 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276611 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 322132 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157723 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143073 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 63367 просмотра
В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

3 марта, 12:12 • 57808 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 69253 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 48485 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 97575 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 322123 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 275893 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 431420 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 397366 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 380662 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 97541 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 184168 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 212552 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 192672 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 276609 просмотра
Актуальное
Комитет рекомендовал проверить в КСУ законопроект о новой процедуре смены глав НАБУ и ГБР

Комитет рекомендовал проверить в КСУ законопроект о новой процедуре смены глав НАБУ и ГБР

Киев  •  УНН

 • 16696 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал направить законопроект № 5133 об изменениях в Конституцию, которым предлагается предусмотреть необходимость разрешения парламента на назначение и увольнение директоров Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований, в Конституционный Суд. Об этом в своем Telegram-канале заявила представительница Верховной Рады в КСУ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря, информирует УНН.

Цитата:

"Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал включить в повестку дня сессии Верховной Рады и направить в Конституционный Суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины проект закона о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины (относительно порядка назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) (рег. № 5133 от 22.02.2021), - написала Совгиря.

Что было ранее

В Верховной Раде предложили предусмотреть необходимость разрешения парламента на назначение и увольнение директоров Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований.

Дополнение

Как сообщалось, 28 августа 2020 года Конституцийний суд Украины признал неконституционным указ Президента о назначении Сытника директором Национального антикорупционного бюро.

В октябре прошлого года ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ на основании решения КСУ. В ответ НАБУ подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение ОАСК. Сейчас Шестой апелляционный административный суд перенес на 17 марта заседание по рассмотрению апелляционной жалобы НАБУ.

В то же время, есть второй аспект вопроса. Так, 16 сентября прошлого года КСУ признал ряд положений закона о НАБУ неконституционными, в частности, что Президент Украины имеет полномочия назначать директора Национального антикоррупционного бюро.

В Минюсте 16 декабря отмечали, что Артем Сытник остается директором Национального антикоррупционного бюро, несмотря на потерю силы отдельных положений закона о НАБУ, которые КСУ признал неконституционными.

Также там указывали, что закрытие "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ - одно из условий сотрудничества с МВФ. Поэтому и предложено законопроект, которым досрочно прекращаются полномочия Сытника и определяется, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы