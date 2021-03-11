Комитет рекомендовал проверить в КСУ законопроект о новой процедуре смены глав НАБУ и ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал направить законопроект № 5133 об изменениях в Конституцию, которым предлагается предусмотреть необходимость разрешения парламента на назначение и увольнение директоров Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований, в Конституционный Суд. Об этом в своем Telegram-канале заявила представительница Верховной Рады в КСУ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря, информирует УНН.
Цитата:
"Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал включить в повестку дня сессии Верховной Рады и направить в Конституционный Суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины проект закона о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины (относительно порядка назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) (рег. № 5133 от 22.02.2021), - написала Совгиря.
Что было ранее
В Верховной Раде предложили предусмотреть необходимость разрешения парламента на назначение и увольнение директоров Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований.
Дополнение
Как сообщалось, 28 августа 2020 года Конституцийний суд Украины признал неконституционным указ Президента о назначении Сытника директором Национального антикорупционного бюро.
В октябре прошлого года ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ на основании решения КСУ. В ответ НАБУ подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение ОАСК. Сейчас Шестой апелляционный административный суд перенес на 17 марта заседание по рассмотрению апелляционной жалобы НАБУ.
В то же время, есть второй аспект вопроса. Так, 16 сентября прошлого года КСУ признал ряд положений закона о НАБУ неконституционными, в частности, что Президент Украины имеет полномочия назначать директора Национального антикоррупционного бюро.
В Минюсте 16 декабря отмечали, что Артем Сытник остается директором Национального антикоррупционного бюро, несмотря на потерю силы отдельных положений закона о НАБУ, которые КСУ признал неконституционными.
Также там указывали, что закрытие "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ - одно из условий сотрудничества с МВФ. Поэтому и предложено законопроект, которым досрочно прекращаются полномочия Сытника и определяется, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.