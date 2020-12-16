Положення закону про НАБУ щодо призначення Ситника втратили чинність: у Мін'юсті розповіли, що далі

“Сьогодні втрачають чинність окремі положення Закону про НАБУ, визнані неконституційними рішенням КСУ від 16.09.2020. Нагадаю, тоді своїм рішенням КСУ встановив 3-місячну відстрочку втрати чинності нормами закону”, — зазначив він.

Міністр зауважив, що внаслідок рішення КСУ зараз не існує процедури призначення директора НАБУ.

“У коротко- і середньостроковій перспективі це не критично і не надто важливо. Адже підстав для звільнення директора НАБУ (Ситника) та, відповідно, обрання нового директора, немає, а тому застосовувати процедуру обрання нового директора нам немає потреби. У довгостроковій перспективі (у 2022 році) процедура призначення директора НАБУ нам вже знадобиться”, — додав він.

Малюська наголосив, що рішення КСУ, яке набрало чинності сьогодні, жодним чином не змінило статус Ситника як директора НАБУ або ж статус самого НАБУ.

“НАБУ продовжує повноцінно працювати та виконувати свої функції”, — додав міністр.

За його словами, є декілька важливих аспектів щодо призначення Ситника на посаду директора НАБУ:



обрання директора НАБУ дійсно було визнано неконституційним, але це відбулось ще у серпні 2020 року, і ситуація жодним чином не змінилася внаслідок сьогоднішнього набрання чинності рішенням КСУ, винесеним у вересні.



рішення КСУ не мають зворотної сили, а тому на момент призначення Артема Ситника директором НАБУ таке призначення було цілком законним;



законодавство не встановлює можливості звільнення директора НАБУ у випадку неконституційності указу про його призначення.



"Тому Артем Ситник залишається повноцінним директором НАБУ", - додав Малюська.

Міністр вказав, що є план, який складається з двох частин:



повернути Президенту повноваження призначати та звільняти директора НАБУ. Єдиний можливий механізм такого повернення — зміни у Конституцію. "Проект таких змін зараз обговорюється народними депутатами", - вказав голова Мін'юсту.



на перехідний період (до набрання чинності змінами у Конституцію) врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ (які не стосуються призначення директора НАБУ) окремим законопроектом. Такий законопроект уже підготовлено урядом та зареєстровано за № 4437. "Очікуємо на його розгляд парламентом уже цієї зими", - зазначив Малюська.



Зі слів міністра, відповідно до такого плану чинний директор НАБУ продовжить працювати і виконувати свої функції до дня:



обрання нового директора НАБУ за новою процедурою (після змін у Конституцію та закон про НАБУ), або



спливу строку свого призначення — 16 квітня 2022 року (у цьому випадку його повноваження перейдуть до відповідного заступника).



“Директор НАБУ може бути звільнений раніше строку, вказаного вище, лише у випадку виникнення підстав, визначених частиною 4 статті 6 Закону про НАБУ (звільнення за власним бажанням, призначення на іншу посаду, набуття громадянства іншої держави і т.д.). Жодної з таких підстав зараз не існує”, — підсумував він.

Як повідомляв УНН, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ Президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Після цього, 16 вересня, КСУ визнав низку положень закону про НАБУ неконституційними, зокрема, що Президент України має повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, ОАСК постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ на підставі рішення КСУ про визнання неконституційним указу Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. НАБУ подало до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення ОАСК про вилучення з Єдиного реєстру інформації про Артема Ситника як про очільника НАБУ.

При цьому міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Міністерства юстиції не може виконати рішення ОАСК щодо вилучення з Єдиного реєстру інформації про Артема Ситника як про очільника НАБУ.