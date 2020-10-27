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Вилучення з реєстру інформації про Ситника як директора НАБУ: Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міністерства юстиції України не може виконати рішення Окружного адміністративного суду щодо вилучення з Єдиного реєстру інформації про Артема Ситника як про очільника Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

“Мін’юст не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного Суду України або ж окремої ухвали. Зміни до інформації, що містяться у реєстрах вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР виключно за результатами розгляду таких скарг. Часи, коли у Мін’юсті була Реєстраційна служба та реєстратори давно минули. Тобто ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає і він там залишиться”, — написав Малюська.

За його словами, положення закону про НАБУ у частині процедури призначення директора НАБУ все ще чинні та залишаться такими до 17 грудня 2020.

Малюська зазначив, що статус-кво щодо НАБУ і його керівника не змінився: НАБУ як був, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом

Нагадаємо, ОАСК постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ на підставі рішення КСУ про визнання неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Як повідомлялося, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним Указ президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

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