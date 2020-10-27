ОАСК постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва постановив Мін’юсту вилучити з Єдиного реєстру інформації про Артема Ситника як очільника Національного антикорупційного бюро України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОАСК.
Так, рішення було ухвалено в межах адміністративної справи за позовом Олександра Карєєва, якого раніше звільнили з НАБУ. Суд поновив його на посаді заступника керівника Головного підрозділу детективів — керівника Другого підрозділу детективів НАБУ.
При цьому ОАСК нагадав, що 28 серпня КСУ визнав неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. "28 серпня 2020 року, відповідно до рішення КСУ, Артем Ситник достроково втратив повноваження директора НАБУ, при цьому будь-яких додаткових рішень для підтвердження зазначеного факту Конституцією України не вимагається", - сказано у повідомленні.
"Суд встановив, що вказане рішення КСУ не виконується більше місяця, внаслідок чого штучно продовжується дія указу Президента України від 16 квітня 2015 року “Про призначення Артема Ситника”, який 28 серпня 2020 достроково втратив чинність, що є неприпустимим та суперечить принципам верховенства права", - вказали в ОАСК.
“З метою усунення причин та умов, що призвели до порушення вимог законодавства щодо невиконання вищезгаданого рішення КСУ (про визнання неконституційним указу Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро - ред.), ОАСК ухвалив направити окремі ухвали:
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- ДБР та надати вказівку щодо реєстрації кримінального провадження за статтями 109, частиною 4 статті 382, частинами 1 та 2 статті 353 КК України щодо порушень закону;
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- кожному із заступників директора НАБУ для вжиття відповідних заходів реагування та надати вказівку щодо виконання дій з виконання обов’язку, що визначений в абзаці 2 частини 5 статті 19 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади“;
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- КМУ та надати вказівку щодо вжиття заходів щодо забезпечення виконання Конституції і законів України НАБУ; спрямовування і координації роботи НАБУ з виконання рішення КСУ від 28.08.2020 у справі № 9-р/2020 та щодо визначення міністра, до сфери спрямування і координації якого буде належати діяльність НАБУ;
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- РНБО та надати вказівку щодо здійснення заходів по координації і контролю діяльності НАБУ щодо виконання вищезазначеного рішення КСУ;
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- Мін’юсту та надати вказівку щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань на підставі згаданого рішення КСУ”, — йдеться у повідомленні.
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"ОАСК встановлено термін – 1 місяць для подання звітів про виконання рішення", - сказано у повідомленні суду.
Нагадаємо, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.