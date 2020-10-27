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ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ

ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ

Киев  •  УНН

 • 14198 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Окружной административный суд города Киева постановил Минюсту исключить из Единого реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Так, решение было принято в рамках административного дела по иску Александра Кареева, которого ранее уволили с НАБУ. Суд восстановил его в должности заместителя руководителя Главного подразделения детективов - руководителя Второго подразделения детективов НАБУ.

При этом ОАСК напомнил, что 28 августа КСУ признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. "28 августа 2020 года, согласно решению КСУ, Артем Сытник досрочно потерял полномочия директора НАБУ, при этом каких-либо дополнительных решений для подтверждения указанного факта Конституцией Украины не требуется", - говорится в сообщении.

"Суд установил, что указанное решение КСУ не выполняется больше месяца, в результате чего искусственно продлевается действие указа Президента Украины от 16 апреля 2015 года "О назначении Артема Сытник", который 28 августа 2020 года досрочно потерял силу, что является недопустимым и противоречит принципам верховенства права", - указали в ОАСК.

"С целью устранения причин и условий, приведших к нарушению требований законодательства относительно невыполнения вышеупомянутого решения КСУ (о признании неконституционным указа Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро - ред.), ОАСК постановил направить отдельные постановления:

  • ГБР и предоставить указание о регистрации уголовного производства по статьям 109, части 4 статьи 382, частями 1 и 2 статьи 353 УК Украины относительно нарушений закона;
  • каждому из заместителей директора НАБУ для принятия соответствующих мер реагирования и предоставить указание по выполнению действий по выполнению обязанности, определенной в абзаце 2 части 5 статьи 19 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти";
  • КМУ и предоставить указание о принятии мер по обеспечению выполнения Конституции и законов Украины НАБУ; направления и координации работы НАБУ по выполнению решения КСУ от 28.08.2020 по делу № 9-р/2020 и по определению министра, к сфере направления и координации которого будет принадлежать деятельность НАБУ;
  • СНБО и предоставить указание по осуществлению мер по координации и контролю деятельности НАБУ по выполнению вышеупомянутого решения КСУ;
  • Минюсту и предоставить указание о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований на основании упомянутого решения КСУ", - говорится в сообщении.

"ОАСК установлен срок - 1 месяц для представления отчетов о выполнении решения", - говорится в сообщении суда.

Напомним, 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Украинские Национальные Новости

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