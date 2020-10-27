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Исключение из реестра информации о Сытнике как директоре НАБУ: Минюст не будет выполнять решение ОАСК

Исключение из реестра информации о Сытнике как директоре НАБУ: Минюст не будет выполнять решение ОАСК

Киев  •  УНН

 • 12346 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Министерство юстиции Украины не может выполнить решение Окружного административного суда об изъятии из Единого реестра информации о Артеме Сытнике как о главе Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook, пишет УНН.

“Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда Украины или частного определения. Изменение в информации, содержащейся в реестрах вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб. Времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы давно прошли. То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нету и он там останется”, — написал Малюська.

По его словам, положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора НАБУ все еще действующие и останутся таковыми до 17 декабря 2020 года.

Малюська отметил, что статус-кво касательно НАБУ и его руководителя не изменился: НАБУ как был, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом

Напомним, ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ на основании решения КСУ о признании неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Как сообщалось, 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ президента, о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

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