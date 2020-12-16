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Положения закона о НАБУ относительно назначения Сытника утратили силу: в Минюсте рассказали, что дальше

Киев • УНН

 • 25342 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Артем Сытник остается директором Национального антикоррупционного бюро, несмотря на то, что утратили силу отдельные положения закона о НАБУ, которые КСУ признал неконституционными. Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська, передает УНН.

Положения закона о НАБУ относительно назначения Сытника утратили силу: в Минюсте рассказали, что дальше

"Сегодня теряют силу отдельные положения Закона о НАБУ, признанные неконституционными решением КСУ от 16.09.2020. Напомню, тогда своим решением КСУ установил 3-месячную отсрочку относительно потери в силе норм закона", - отметил он.

Министр добавил, что в результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ.

"В кратко- и среднесрочной перспективе это не критично и не слишком важно. Ведь оснований для увольнения директора НАБУ (Сытника) и, соответственно, избрания нового директора, нет, а потому применять процедуру избрания нового директора нам нет необходимости. В долгосрочной перспективе (в 2022 году) процедура назначения директора НАБУ нам уже понадобится", - указал он.

Малюська подчеркнул, что решение КСУ, которое вступило в силу сегодня, никоим образом не изменило статус Сытника как директора НАБУ или статус самого НАБУ.

"НАБУ продолжает полноценно работать и выполнять свои функции", - добавил министр.

По его словам, есть несколько важных аспектов относительно назначения Сытника на должность директора НАБУ:

  • избрание директора НАБУ действительно было признано неконституционным, но это произошло еще в августе 2020 года, и ситуация никоим образом не изменилась вследствие сегодняшнего вступления в силу решения КСУ, вынесенного в сентябре.
  • решения КСУ не имеют обратной силы, поэтому на момент назначения Артема Сытника директором НАБУ такое назначение было вполне законным;
  • законодательство не устанавливает возможности увольнения директора НАБУ в случае неконституционности указа о его назначении.

"Поэтому Артем Сытник остается полноценным директором НАБУ", - добавил Малюська.

Министр отметил, что есть план, который состоит из двух частей:

  • вернуть Президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Единственный возможный механизм такого возвращения - изменения в Конституцию. "Проект таких изменений сейчас обсуждается народными депутатами", - отметил глава Минюста.
  • на переходный период (до вступления в силу изменений в Конституцию) урегулировать отдельные процедуры функционирования НАБУ (не касающиеся назначения директора НАБУ) отдельным законопроектом. Такой законопроект уже подготовлен правительством и зарегистрирован под № 4437. "Ожидаем его рассмотрения парламентом уже этой зимой", - отметил Малюська.

По словам министра, согласно такому плану действующий директор НАБУ продолжит работать и выполнять свои функции до дня:

  • избрания нового директора НАБУ по новой процедуре (после изменений в Конституцию и закон о НАБУ), или
  • истечения срока своего назначения - 16 апреля 2022 года (в этом случае его полномочия перейдут к соответствующему заместителю).

"Директор НАБУ может быть уволен раньше срока, указанного выше, только в случае возникновения оснований, определенных частью 4 статьи 6 Закона о НАБУ (увольнение по собственному желанию, назначение на другую должность, приобретение гражданства другого государства и т.д.). Ни одного из таких оснований на данный момент не существует", - подытожил он.

Как сообщал УНН, 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

После этого, 16 сентября, КСУ признал ряд положений закона о НАБУ неконституционными, в частности, что Президент Украины имеет полномочия назначать директора Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ на основании решения КСУ о признании неконституционным указа Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. НАБУ подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение ОАСК об изъятии из Единого реестра информации об Артеме Сытнике как о главе НАБУ.

При этом министр юстиции Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции не может выполнить решение ОАСК по изъятию из Единого реестра информации об Артеме Сытнике как о главе НАБУ.

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