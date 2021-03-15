Рада на этой неделе планирует направить в КСУ законопроект относительно смены глав НАБУ и ГБР

КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада на этой неделе планирует включить в повестку дня и направить на вывод Конституционного Суда законопроект № 5133 "О внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины относительно порядка назначения на должности и увольнении с должностей директора НАБУ и ГБР". Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета ВР, передает УНН.