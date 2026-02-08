Рабства в Україні немає. Ті, хто не підлягає мобілізації, мають право виїжджати - Зеленський

$43.140.00
uk
Ексклюзив
13:58 • 6060 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 11184 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 12650 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 10650 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 9982 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23023 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 36723 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 34886 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39820 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 31240 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Китай скасував смертний вирок канадцю на знак дипломатичного потепління
8 лютого, 06:52
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих
8 лютого, 07:00
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 
8 лютого, 08:56
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 
8 лютого, 10:32
Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters
10:48
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих
8 лютого, 07:00
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
7 лютого, 07:00
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 61602 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
6 лютого, 11:15
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 56475 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Джорджа Мелоні
Джефф Безос
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Державний кордон України
Київська область
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
6 лютого, 17:59
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
5 лютого, 18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
5 лютого, 15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
5 лютого, 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
5 лютого, 11:46
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
BFM TV

Рабства в Україні немає. Ті, хто не підлягає мобілізації, мають право виїжджати - Зеленський

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна воює за незалежність, але не обмежує права громадян не мобілізаційного віку. Громадяни, які не підлягають мобілізації, мають право виїхати з країни.

Рабства в Україні немає. Ті, хто не підлягає мобілізації, мають право виїжджати - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна воює за незалежність і свободу. Водночас, держава не обмежує права громадян, які не перебувають у мобілізаційному віці. Про це Глава держави повідомив під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту, передає УНН.

Незважаючи на те, що ми в війні, а війна за незалежність і свободу, рабства в Україні немає. І тому ті люди, які хочуть поїхати, вони, якщо вони не мобілізаційного віку, вони мають право поїхати 

- сказав Зеленський.

Президент зазначив, що громадяни повертаються та залишаються в Україні тоді, коли щиро люблять свою країну.

Люди повертаються, коли вони без пафосу люблять Україну. І вони є тут. Я вдячний, до речі, всім вам за те, що ви тут. Коли люди люблять свою державу, якщо вони віку такого, що треба захищати державу, вони захищають свою державу. І найголовніше, що вони захищають нормальну державу, в якій вони хочуть жити 

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна втратила 55 тис. солдатів у війні проти росії. Велика кількість людей ще вважаються безвісти зниклими.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна