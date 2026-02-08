Рабства в Україні немає. Ті, хто не підлягає мобілізації, мають право виїжджати - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна воює за незалежність і свободу. Водночас, держава не обмежує права громадян, які не перебувають у мобілізаційному віці. Про це Глава держави повідомив під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту, передає УНН.

Незважаючи на те, що ми в війні, а війна за незалежність і свободу, рабства в Україні немає. І тому ті люди, які хочуть поїхати, вони, якщо вони не мобілізаційного віку, вони мають право поїхати - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що громадяни повертаються та залишаються в Україні тоді, коли щиро люблять свою країну.

Люди повертаються, коли вони без пафосу люблять Україну. І вони є тут. Я вдячний, до речі, всім вам за те, що ви тут. Коли люди люблять свою державу, якщо вони віку такого, що треба захищати державу, вони захищають свою державу. І найголовніше, що вони захищають нормальну державу, в якій вони хочуть жити – наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна втратила 55 тис. солдатів у війні проти росії. Велика кількість людей ще вважаються безвісти зниклими.