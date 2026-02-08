Рабства в Украине нет. Те, кто не подлежит мобилизации, имеют право выезжать - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина воюет за независимость, но не ограничивает права граждан немобилизационного возраста. Граждане, не подлежащие мобилизации, имеют право выехать из страны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина воюет за независимость и свободу. В то же время, государство не ограничивает права граждан, не находящихся в мобилизационном возрасте. Об этом Глава государства сообщил во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института, передает УНН.
Несмотря на то, что мы в войне, а война за независимость и свободу, рабства в Украине нет. И потому те люди, которые хотят уехать, они, если они не мобилизационного возраста, они имеют право уехать
Президент отметил, что граждане возвращаются и остаются в Украине тогда, когда искренне любят свою страну.
Люди возвращаются, когда они без пафоса любят Украину. И они здесь. Я благодарен, кстати, всем вам за то, что вы здесь. Когда люди любят свое государство, если они возраста такого, что нужно защищать государство, они защищают свое государство. И самое главное, что они защищают нормальное государство, в котором они хотят жить
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина потеряла 55 тыс. солдат в войне против России. Большое количество людей еще считаются без вести пропавшими.