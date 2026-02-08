Рабства в Украине нет. Те, кто не подлежит мобилизации, имеют право выезжать - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина воюет за независимость и свободу. В то же время, государство не ограничивает права граждан, не находящихся в мобилизационном возрасте. Об этом Глава государства сообщил во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института, передает УНН.

Несмотря на то, что мы в войне, а война за независимость и свободу, рабства в Украине нет. И потому те люди, которые хотят уехать, они, если они не мобилизационного возраста, они имеют право уехать - сказал Зеленский.

Президент отметил, что граждане возвращаются и остаются в Украине тогда, когда искренне любят свою страну.

Люди возвращаются, когда они без пафоса любят Украину. И они здесь. Я благодарен, кстати, всем вам за то, что вы здесь. Когда люди любят свое государство, если они возраста такого, что нужно защищать государство, они защищают свое государство. И самое главное, что они защищают нормальное государство, в котором они хотят жить – подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина потеряла 55 тыс. солдат в войне против России. Большое количество людей еще считаются без вести пропавшими.