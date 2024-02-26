Питання про підписання з Україною угоди про гарантії безпеки буде обговорюватись - прем’єр Болгарії
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Болгарії повідомив, що питання підписання гарантій безпеки Україні буде обговорюватися і рішення буде прийнято після консультацій.
В уряді Болгарії планують обговорити питання про підписання з Україною угоди про гарантії безпеки, провести відповідні консультації, після чого буде прийняте рішення. Про це прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
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Відповідаючи на запитання, чи має намір Болгарія підписати угоду про співпрацю у сфері безпеки з Україною, Денков відповів, що питання буде обговорюватись.
Питання про підписання гарантій безпеки обговорюватимуть, будуть проведені консультації і ми приймемо рішення. Я хочу ще раз наголосити, що Болгарія жодного дня не зупинялася у своїй допомозі Україні. І ми будемо продовжувати цю підтримку незалежно від підписаних договорів, як в рамках спільних зусиль Євросоюзу та НАТО, а також і на підставі двосторонніх угод
Він додав, що Україна та Болгарія сьогодні підпишуть угоди, тому що "допомога для України - це допомога для Європи та допомога для Болгарії".
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