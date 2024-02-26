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Вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности будет обсуждаться - премьер Болгарии

Вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности будет обсуждаться - премьер Болгарии

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 15:03  •  1784 просмотра

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Премьер-министр Болгарии сообщил, что вопрос подписания гарантий безопасности Украине будет обсуждаться и решение будет принято после консультаций.

В правительстве Болгарии планируют обсудить вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности, провести соответствующие консультации, после чего будет принято решение. Об этом премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, намерена ли Болгария подписать соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, Денков ответил, что вопрос будет обсуждаться.

Вопрос о подписании гарантий безопасности будет обсуждаться, будут проведены консультации и мы примем решение. Я хочу еще раз подчеркнуть, что Болгария ни дня не останавливалась в своей помощи Украине. И мы будем продолжать эту поддержку независимо от подписанных договоров, как в рамках совместных усилий Евросоюза и НАТО, а также и на основании двусторонних соглашений

- сказал Денков.

Он добавил, что Украина и Болгария сегодня подпишут соглашения, потому что "помощь для Украины - это помощь для Европы и помощь для Болгарии".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который примет в Париже ряд европейских лидеров и представителей правительств для встречи по Украине, знает, что нужно Украине, и поэтому он собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов.

В Болгарии собираются преследовать за военные преступления рф в Украине8 февраля 2024, 11:43 • 24273 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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