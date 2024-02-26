Вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности будет обсуждаться - премьер Болгарии
Киев • УНН
Премьер-министр Болгарии сообщил, что вопрос подписания гарантий безопасности Украине будет обсуждаться и решение будет принято после консультаций.
В правительстве Болгарии планируют обсудить вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности, провести соответствующие консультации, после чего будет принято решение. Об этом премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, намерена ли Болгария подписать соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, Денков ответил, что вопрос будет обсуждаться.
Вопрос о подписании гарантий безопасности будет обсуждаться, будут проведены консультации и мы примем решение. Я хочу еще раз подчеркнуть, что Болгария ни дня не останавливалась в своей помощи Украине. И мы будем продолжать эту поддержку независимо от подписанных договоров, как в рамках совместных усилий Евросоюза и НАТО, а также и на основании двусторонних соглашений
Он добавил, что Украина и Болгария сегодня подпишут соглашения, потому что "помощь для Украины - это помощь для Европы и помощь для Болгарии".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который примет в Париже ряд европейских лидеров и представителей правительств для встречи по Украине, знает, что нужно Украине, и поэтому он собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов.
В Болгарии собираются преследовать за военные преступления рф в Украине8 февраля 2024, 11:43 • 24273 просмотра
Вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности будет обсуждаться - премьер Болгарии
Премьер-министр Болгарии сообщил, что вопрос подписания гарантий безопасности Украине будет обсуждаться и решение будет принято после консультаций.
"Могут покрыть значительную часть расходов": Кулеба назвал объем активов рф по странам Европы и что за них можно отстроить
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что замороженные российские активы в западных странах могут покрыть значительную часть расходов на восстановление и оборону Украины от российского вторжения.
Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о подготовке Украины к сдаче Харькова
Центр противодействия дезинформации опроверг заявления российской пропаганды о том, что Украина готовится к сдаче Харькова. В ЦПД объясняют, что оккупанты пытаются деморализовать общество и посеять панические настроения.
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, воздушное пространство Украины будет оставаться закрытым до тех пор, пока не будут предоставлены гарантии безопасности.
Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко
Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко.
Премьер Словакии заявил, что некоторые страны НАТО размышляют над отправкой своих войск в Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО рассматривают возможность заключения двусторонних соглашений о направлении войск в Украину.
Кибератака на Силы обороны: хакеры через Signal рассылали военным вредоносный код
Хакеры пытались заразить компьютеры военных вредоносным программным обеспечением через мессенджер Signal, но кибератака была остановлена.
ВАКС арестовал Пашинского и определил залог в более 272 млн гривен
Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего народного депутата Сергея Пашинского на два месяца с возможностью внесения залога в более 272 млн грн, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов.
"Он знает все, что нам нужно": Зеленский о встрече Макрона с европейскими лидерами по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в действиях французского лидера Эммануэля Макрона, который проведет встречу по Украине с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить безотлагательные шаги поддержки Киева.
Американский летчик который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне умер
Военнослужащий ВВС США, который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, скончался от полученных травм.