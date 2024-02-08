В Болгарии собираются преследовать за военные преступления рф в Украине

Болгарские власти готовят поправки в уголовный кодекс страны, которые позволят преследовать кремлевский режим за захватническую войну против Украины, Об этом заявил министр юстиции Болгарии Атанас Славов, передает Euractiv, пишет УНН.

Наша цель состоит в том, чтобы Болгария могла начать уголовное преследование, осуществляя универсальную юрисдикцию, за совершенные военные преступления и преступления против мира и человечности в Украине. Это будет актом поддержки международных усилий по расследованию российской агрессии в Украине, - сказал Атанас Славов.

Детали

Отмечается, что Болгария относится к меньшинству стран Евросоюза, которые не начали уголовных производств за военные преступления в Украине или за уклонение от санкций ЕС против россии.

Очень важно, что Болгария может начать производство по военным преступлениям в Украине, осуществляя универсальную юрисдикцию, учитывая большое количество украинских беженцев в стране. Они могут давать показания, - сказал Славов.

В Болгарии находится почти 100 тысяч украинских беженцев, многие из них из районов, где ведутся боевые действия, например, из Херсонской области. Болгарское меньшинство в Украине насчитывает 200 тысяч человек, многие из которых также могут способствовать расследованию военных преступлений после начала российской агрессии.

После того как данные будут собраны из всех европейских стран, эти доказательства могут стать неоценимыми при создании будущего трибунала по расследованию военных преступлений в Украине.

Многие европейские страны уже начали расследование, в некоторых из которых допрашивают сотни тысяч людей, причем наиболее активными являются балтийские республики.

Министр юстиции Атанас Славов также заявил, что будущее включение преступления агрессии в Уголовный кодекс Болгарии "позволит привлечь к ответственности военно-политическое руководство, которое отдавало приказы о соответствующих военных действиях в Украине".

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