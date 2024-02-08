В Болгарии собираются преследовать за военные преступления рф в Украине
Болгария собирается преследовать рф за военные преступления, совершенные во время ее вторжения в Украину, внеся изменения в свой уголовный кодекс, чтобы разрешить универсальную юрисдикцию в таких делах.
Украинские хакеры "взломали" российскую программу для управления дронами - ГУР
Украинские киберспециалисты взломали российскую программу управления беспилотниками, лишив врага возможности настраивать, контролировать и обновлять беспилотники.
В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил
В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины.
Военная помощь Украине - это инвестиция в будущее: в ОП отметили важность международной поддержки
Советник руководителя Офиса президента отмечает, что для международных партнеров военная поддержка Украины - это инвестиция в уменьшение рисков глобальной войны, считает советник Офиса Президента.
В Исландии вулкан активизировался третий раз за два месяца, извергая лаву и дым
Вулкан в Исландии извергается уже третий раз с декабря, извергая лаву и дым.
Новая миссия NASA по изучению океанов и климата Земли успешно стартовала
Новый спутник НАСА для наблюдения за Землей PACE был успешно запущен на орбиту для изучения состояния океана, качества воздуха и последствий изменения климата.
Европарламент призывает ЕС усилить сакции против беларуси и освободить всех политических заключенных - СМИ
Европарламент призвал ЕС усилить санкции против беларуси и освободить 1400 политических заключенных, которых там удерживают.
рф вывела в акваторию Черного моря ракетоноситель фрегат "Адмирал Макаров"- Гуменюк
Россия разместила в Черном море ракетный фрегат "Адмирал Макаров", способный нести до восьми ракет "Калибр".
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с путиным: о чем говорили
Глава Китая Си Цзиньпин и путин обсудили укрепление двусторонних связей и сотрудничества во время телефонного разговора накануне китайского Нового года по лунному календарю.
Федоров встретился с делегацией из США: обсудили потребности Украины в киберзащите
Министр цифровой трансформации Украины обсудил с американскими партнерами краткосрочные и долгосрочные потребности Украины в сфере киберзащиты с целью усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности против российских угроз.