МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian
Киев • УНН
МУС блокирует попытку Украины создать специализированный международный трибунал для суда над российскими лидерами за преступления, совершенные на территории Украины.
Международный уголовный суд столкнулся с напряженной борьбой за влияние, что препятствует усилиям Украины по установлению специализированного международного трибунала, который должен рассматривать действия российского руководства на территории Украины как преступления. Об этом сообщает Филипп Сэндс, один из ведущих сторонников создания международного трибунала, передает издание The Guardian, пишет УНН.
Детали
Филипп Сэндс обвинил прокурора Международного уголовного суда, Карима Хана, и некоторых неназванных судей этой юрисдикции, базирующейся в Гааге, в создании тупиковой ситуации. По его мнению, они выступают против идеи специального международного трибунала не по принципиальным соображениям, а в связи с борьбой за собственные интересы.
Задержки вызвали разочарование среди украинцев, которые призвали Великобританию взять на себя инициативу. Общепризнанно, что Международный уголовный суд (МУС) имеет компетенцию в предъявлении обвинений в военных преступлениях, однако не распространяет свою юрисдикцию на россию, поскольку последняя не является стороной в Римском статуте, на основе которого был основан МУС,
Зато МУС пытается выдвинуть обвинения президенту владимиру путину в связи с похищением детей из Украины. По словам Сэндса, некоторые страны "Большой семерки" - США, Великобритания и Франция - нервничают по поводу международного трибунала, поскольку он может создать прецедент, который приведет к тому, что другие мировые лидеры будут обвиняться другими будущими трибуналами.
Опасения сохраняются относительно возможности того, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций или Совет Безопасности могут не поддержать создание трибунала, что может снизить его международную легитимность. Например, россия имеет возможность использовать свое вето в Совете Безопасности для блокирования создания такого трибунала, если такое предложение поступит на рассмотрение.
Дополнение
Однако глава юридического департамента ЕС по иностранным делам Франк Хоффмайстер призвал "проявить дозу реализма" относительно альтернативного варианта создания суда путем голосования на Генеральной ассамблее ООН. Он отметил, что, хотя 140 государств на Генеральной ассамблее проголосовали за осуждение действий России, поддержка упала ниже 100, когда странам задали вопрос о создании реестра ущерба в Украине, нанесенного россией.
Другой вариант - Совет Европы должен создать этот орган на основе многостороннего договора, но это стало бы подтверждением того, что глобальный Юг исключен из системы международного правосудия, в которой доминирует Запад.
Я не знаю, сколько голосов вы получите, если скажете: "Давайте накажем путина". Если не будет достаточной поддержки, вся затея утихнет, и это залог провала,
Напомним
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина. российского диктатора обвиняют в похищении и вывозе 16 тысяч украинских детей. Кроме российского диктатора, суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента россии по правам ребенка марии львовой-беловой.
МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian
МУС блокирует попытку Украины создать специализированный международный трибунал для суда над российскими лидерами за преступления, совершенные на территории Украины.
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