МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  29059 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  71526 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  136327 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  192359 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  215164 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  211062 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  240978 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  249040 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  205703 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  188981 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian

МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 14:54  •  17137 просмотра

Read in English

МУС блокирует попытку Украины создать специализированный международный трибунал для суда над российскими лидерами за преступления, совершенные на территории Украины.

Международный уголовный суд столкнулся с напряженной борьбой за влияние, что препятствует усилиям Украины по установлению специализированного международного трибунала, который должен рассматривать действия российского руководства на территории Украины как преступления. Об этом сообщает Филипп Сэндс, один из ведущих сторонников создания международного трибунала, передает издание The Guardian, пишет УНН.

Детали

Филипп Сэндс обвинил прокурора Международного уголовного суда, Карима Хана, и некоторых неназванных судей этой юрисдикции, базирующейся в Гааге, в создании тупиковой ситуации. По его мнению, они выступают против идеи специального международного трибунала не по принципиальным соображениям, а в связи с борьбой за собственные интересы.

Задержки вызвали разочарование среди украинцев, которые призвали Великобританию взять на себя инициативу. Общепризнанно, что Международный уголовный суд (МУС) имеет компетенцию в предъявлении обвинений в военных преступлениях, однако не распространяет свою юрисдикцию на россию, поскольку последняя не является стороной в Римском статуте, на основе которого был основан МУС,

- отметил Филипп Сэндс.

Зато МУС пытается выдвинуть обвинения президенту владимиру путину в связи с похищением детей из Украины. По словам Сэндса, некоторые страны "Большой семерки" - США, Великобритания и Франция - нервничают по поводу международного трибунала, поскольку он может создать прецедент, который приведет к тому, что другие мировые лидеры будут обвиняться другими будущими трибуналами.

Опасения сохраняются относительно возможности того, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций или Совет Безопасности могут не поддержать создание трибунала, что может снизить его международную легитимность. Например, россия имеет возможность использовать свое вето в Совете Безопасности для блокирования создания такого трибунала, если такое предложение поступит на рассмотрение.

Дополнение

Однако глава юридического департамента ЕС по иностранным делам Франк Хоффмайстер призвал "проявить дозу реализма" относительно альтернативного варианта создания суда путем голосования на Генеральной ассамблее ООН. Он отметил, что, хотя 140 государств на Генеральной ассамблее проголосовали за осуждение действий России, поддержка упала ниже 100, когда странам задали вопрос о создании реестра ущерба в Украине, нанесенного россией.

Другой вариант - Совет Европы должен создать этот орган на основе многостороннего договора, но это стало бы подтверждением того, что глобальный Юг исключен из системы международного правосудия, в которой доминирует Запад.

Я не знаю, сколько голосов вы получите, если скажете: "Давайте накажем путина". Если не будет достаточной поддержки, вся затея утихнет, и это залог провала,

- отметил Франк Хоффмайстер.

Напомним

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина. российского диктатора обвиняют в похищении и вывозе 16 тысяч украинских детей. Кроме российского диктатора, суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента россии по правам ребенка марии львовой-беловой.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаПолитика
hardianХранитель
sovet-yevropiСовет Европы
g7G7
gaagaГаага
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
МКС блокує спробу України домогтися суду щодо злочинів рф - The Guardian
ICC blocks Ukraine's attempt to seek a trial for Russian crimes - The Guardian
Новости по теме

МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian

МУС блокирует попытку Украины создать специализированный международный трибунал для суда над российскими лидерами за преступления, совершенные на территории Украины.

Война •   •  17137 просмотра
МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian

Мировые поставки пропаренного риса могут столкнуться с трудностями из-за потенциальных планов Индии - Bloomberg

Индия может продлить действие 20% экспортной пошлины на пропаренный рис, чтобы снизить продовольственную инфляцию в преддверии национальных выборов.

Экономика •   •  12842 просмотра
Мировые поставки пропаренного риса могут столкнуться с трудностями из-за потенциальных планов Индии - Bloomberg

ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

Высокий представитель ЕС заявил, что ЕС предоставит Украине всю необходимую поддержку как можно быстрее, в том числе более 1 миллиона боеприпасов до конца года.

Война •   •  15373 просмотра
ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

В Италии продолжаются фермерские протесты: аграрии требуют ужесточения регулирования импорта

Итальянские фермеры протестуют в Риме с тракторами, требуя ужесточения регулирования импорта. Аграрии указывают, что за прошлый год их прибыль упала на 70% из-за роста стоимости технических средств и расходов, связанных с машинами.

Общество •   •  18167 просмотра
В Италии продолжаются фермерские протесты: аграрии требуют ужесточения регулирования импорта

До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель

По словам Жозепа Борреля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам, Европейский союз планирует передать 1 145 000 снарядов украинским войскам до конца 2022 года.

Война •   •  16436 просмотра
До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель

Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины

Представители МАГАТЭ провели инспекцию в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины, чтобы убедиться в отсутствии незадекларированной ядерной деятельности и отобрали пробы окружающей среды.

Общество •   •  12103 просмотра
Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины

Обсудили охрану границы с непризнанным Приднестровьем: Клименко встретился с министром МВД Молдовы

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился со своим молдавским коллегой Адрианом Эфросом, чтобы обсудить вопросы нелегальной миграции, организованной преступности и безопасности границ, особенно вдоль границы с Приднестровьем.

Политика •   •  11695 просмотра
Обсудили охрану границы с непризнанным Приднестровьем: Клименко встретился с министром МВД Молдовы

Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил свой четвертый визит на Запорожскую АЭС, где он оценил соблюдение принципов безопасности МАГАТЭ, а также состояние систем энергоснабжения, охлаждения и уровень персонала на станции.

Война •   •  13200 просмотра
Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС

Кулеба о 13-м пакете санкций ЕС против рф: работаем над тем, чтобы он был содержательным

Украина подталкивает ЕС к усилению санкций против россии путем запрета товаров, которые используются в производстве ракет и беспилотников, чтобы ограничить военный потенциал россии.

Война •   •  14441 просмотра
Кулеба о 13-м пакете санкций ЕС против рф: работаем над тем, чтобы он был содержательным

Чиновников рф и Ирана не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за отсутствия "серьезного интереса к диалогу"

Российские и иранские официальные лица не были приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, поскольку председатель заявил, что они не открыты к содержательному диалогу.

Политика •   •  12179 просмотра
Чиновников рф и Ирана не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за отсутствия "серьезного интереса к диалогу"