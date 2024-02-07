МКС блокує спробу України домогтися суду щодо злочинів рф - The Guardian

Міжнародний кримінальний суд зіткнувся з напруженою боротьбою за вплив, що перешкоджає зусиллям України щодо встановлення спеціалізованого міжнародного трибуналу, який мав би розглядати дії російського керівництва на території України як злочини. Про це повідомляє Філіп Сендс, один із провідних прихильників створення міжнародного трибуналу, передає видання The Guardian, пише УНН.

Деталі

Філіп Сендс звинуватив прокурора Міжнародного кримінального суду, Каріма Хана, і деяких неназваних суддів цієї юрисдикції, що базується в Гаазі, у створенні тупикової ситуації. На його думку, вони виступають проти ідеї спеціального міжнародного трибуналу не через принципові міркування, а у зв'язку з боротьбою за власні інтереси.

Затримки викликали розчарування серед українців, які закликали Велику Британію взяти на себе ініціативу. Загальновизнано, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) має компетенцію у пред'явленні звинувачень у воєнних злочинах, однак не поширює свою юрисдикцію на росію, оскільки остання не є стороною в Римському статуті, на основі якого було засновано МКС, - зазначив Філіп Сендс.

Натомість МКС намагається висунути обвинувачення президенту володимиру путіну у зв'язку з викраденням дітей з України. За словами Сендса, деякі країни "Великої сімки" — США, Велика Британія і Франція — нервують щодо міжнародного трибуналу, оскільки він може створити прецедент, який призведе до того, що інші світові лідери будуть звинувачуватися іншими майбутніми трибуналами.

Побоювання зберігаються щодо можливості того, що Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй або Рада Безпеки можуть не підтримати створення трибуналу, що може знизити його міжнародну легітимність. Наприклад, росія має можливість використати своє вето в Раді Безпеки для блокування створення такого трибуналу, якщо така пропозиція надійде на розгляд.

Доповнення

Однак глава юридичного департаменту ЄС із закордонних справ Франк Хоффмайстер закликав "проявити дозу реалізму" щодо альтернативного варіанту створення суду шляхом голосування на Генеральній асамблеї ООН. Він зазначив, що, хоча 140 держав на Генеральній асамблеї проголосували за засудження дій росії, підтримка впала нижче за 100, коли країнам поставили запитання про створення реєстру збитків в Україні, завданих росією.

Інший варіант — Рада Європи має створити цей орган на основі багатостороннього договору, але це стало б підтвердженням того, що глобальний Південь виключений із системи міжнародного правосуддя, в якій домінує Захід.

Я не знаю, скільки голосів ви отримаєте, якщо скажете: "Давайте покараємо путіна". Якщо не буде достатньої підтримки, вся витівка вщухне, і це запорука провалу, - зазначив Франк Хоффмайстер.

Нагадаємо

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна. російського диктатора звинувачують у викраденні та вивезенні 16 тисяч українських дітей. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженого президента росії з прав дитини марії львової-бєлової.