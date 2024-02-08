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У Болгарії збираються переслідувати за воєнні злочини рф в Україні

У Болгарії збираються переслідувати за воєнні злочини рф в Україні

Київ • УНН

 • 26702 перегляди

Болгарія збирається переслідувати рф за військові злочини, скоєні під час її вторгнення в Україну, внісши зміни до свого кримінального кодексу, щоб дозволити універсальну юрисдикцію в таких справах.

Болгарська влада готує поправки до кримінального кодексу країни, які дозволять переслідувати кремлівський режим за загарбницьку війну проти України, Про це заявив міністр юстиції Болгарії Атанас Славов, передає Euractiv, пише УНН.

Наша мета полягає в тому, щоб Болгарія могла розпочати кримінальне переслідування, здійснюючи універсальну юрисдикцію, за скоєні воєнні злочини і злочини проти миру і людяності в Україні. Це буде актом підтримки міжнародних зусиль з розслідування російської агресії в Україні,

- сказав Атанас Славов.

Деталі

Зазначається, що Болгарія належить до меншості країн Євросоюзу, які не розпочали кримінальних проваджень за воєнні злочини в Україні або за ухилення від санкцій ЄС проти росії.

Дуже важливо, що Болгарія може розпочати провадження щодо воєнних злочинів в Україні, здійснюючи універсальну юрисдикцію, враховуючи велику кількість українських біженців в країні. Вони можуть давати свідчення,

- сказав Славов.

У Болгарії перебуває майже 100 тисяч українських біженців, багато з них з районів, де ведуться бойові дії, наприклад, з Херсонської області. Болгарська меншина в Україні налічує 200 тисяч осіб, багато з яких також можуть сприяти розслідуванню воєнних злочинів після початку російської агресії.

Після того як дані будуть зібрані з усіх європейських країн, ці докази можуть стати неоціненними при створенні майбутнього трибуналу з розслідування воєнних злочинів в Україні.

Багато європейських країн вже розпочали розслідування, в деяких з яких допитують сотні тисяч людей, причому найбільш активними є балтійські республіки.

Міністр юстиції Атанас Славов також заявив, що майбутнє включення злочину агресії до Кримінального кодексу Болгарії "дозволить притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво, яке віддавало накази про відповідні військові дії в Україні".

МКС блокує спробу України домогтися суду щодо злочинів рф - The Guardian07.02.24, 16:54 • 27094 перегляди

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