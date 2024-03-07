"путіну потрібна перерва, як у 2014 році": Зеленський застеріг від ідеї "заморозити" війну в Україні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський попередив, що "заморожування" війни в Україні піде лише на користь путіну, дозволивши росії перегрупуватися і підготуватися до більшого конфлікту, як це сталося після окупації Криму у 2014 році.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "заморозка" війни в Україні буде корисною лише російського лідера володимира путіна. Про це глава української держави заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1, пише УНН
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За словами Зеленського, перемир'я в Україні призвело б до "замороженого конфлікту", що було б зручно для путіна. Президент України закликав партнерів не повторювати колишніх помилок.
Ми це вже бачили після окупації Криму та окупації частини Донецької області. Є ті, хто каже, що потрібно зробити паузу, але це призведе до замороженого конфлікту. Це буде не справжня пауза, але дуже зручна пауза для Путіна, якому потрібна перерва, як це було в 2014 році: перерва це дало йому змогу підготуватися до більшого конфлікту
Речник путіна спростував готовність кремля заморозити війну рф проти України14.02.24, 14:46 • 90365 переглядiв
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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що президент росії володимир путін хоче "заморозити" конфлікт в Україні, щоб москва могла відновити свій військовий потенціал, посилити мобілізацію та сформувати агресивний альянс.
Нагадаємо
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна ніколи не погодиться визнати російський контроль над захопленими територіями та "заморозити" війну.