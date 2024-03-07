"путіну потрібна перерва, як у 2014 році": Зеленський застеріг від ідеї "заморозити" війну в Україні

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8624 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69519 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154645 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151422 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125371 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133832 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85662 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93351 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98953 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89752 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25878 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 6940 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14528 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7546 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9676 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151422 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223459 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373021 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309094 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2454 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14537 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31668 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28463 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125370 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"путіну потрібна перерва, як у 2014 році": Зеленський застеріг від ідеї "заморозити" війну в Україні

Київ • УНН

 • 25618 перегляди

Президент України Володимир Зеленський попередив, що "заморожування" війни в Україні піде лише на користь путіну, дозволивши росії перегрупуватися і підготуватися до більшого конфлікту, як це сталося після окупації Криму у 2014 році.

"путіну потрібна перерва, як у 2014 році": Зеленський застеріг від ідеї "заморозити" війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "заморозка" війни в Україні буде корисною лише російського лідера володимира путіна. Про це глава української держави заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1, пише УНН

Деталі 

За словами Зеленського, перемир'я в Україні призвело б до "замороженого конфлікту", що було б зручно для путіна. Президент України закликав партнерів не повторювати колишніх помилок. 

Ми це вже бачили після окупації Криму та окупації частини Донецької області. Є ті, хто каже, що потрібно зробити паузу, але це призведе до замороженого конфлікту. Це буде не справжня пауза, але дуже зручна пауза для Путіна, якому потрібна перерва, як це було в 2014 році: перерва це дало йому змогу підготуватися до більшого конфлікту

- впевнений Володимир Зеленський. 

Речник путіна спростував готовність кремля заморозити війну рф проти України14.02.24, 14:46 • 90365 переглядiв

Доповнення

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що президент росії володимир путін хоче "заморозити" конфлікт в Україні, щоб москва могла відновити свій військовий потенціал, посилити мобілізацію та сформувати агресивний альянс.

Нагадаємо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна ніколи не погодиться визнати російський контроль над захопленими територіями та "заморозити" війну.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки України
Михайло Подоляк
Кирило Буданов
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Донецьк
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59