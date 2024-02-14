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Речник путіна спростував готовність кремля заморозити війну рф проти України

Речник путіна спростував готовність кремля заморозити війну рф проти України

Київ • УНН

 • 90364 перегляди

Речник путіна заперечує, що кремль готовий заморозити війну росії в Україні.

Прес-секретар президента росії дмитро пєсков прокоментував публікацію Reuters про те, що путін виступив із пропозицією "заморозити" агресію рф в Україні, вказавши, що це не відповідає дійсності. Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Речник кремля дмитро пєсков назвав "неправдою" повідомлення агентства Reuters про те, що володимир путін через посередників пропонував США заморозити війну росії в Україні, але начебто переговори провалилися.

Ні, це не правда

- заявив пєсков на своєму брифінгу, коментуючи публікацію агентства.

За даними Reuters, який посилався на свої джерела, у 2023 році російський диктатор, через посередників повідомляв Вашингтону, що готовий розглянути можливість припинення бойових дій російської армії в Україні. США нібито відхилили цей крок, - три неназваних джерела з росії підтвердили, що США відхилили цей крок, повідомляє Reuters.

Доповнення

Представник уряду США, який говорив на умовах анонімності, заперечив будь-які офіційні контакти з цього приводу. За його словами, США не братимуть участі в переговорах без участі України.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав американських законодавців проголосувати за пакет безпекової допомоги Україні та іншим партнерам на суму 95 мільярдів доларів.

Після проведення "виборів" путіна росіяни посилять етнічні чистки на окупованих територіях14.02.24, 14:02 • 22863 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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