Після проведення "виборів" путіна росіяни посилять етнічні чистки на окупованих територіях
Київ • УНН
Після путінських "виборів" росіяни посилять етнічні чистки українців на окупованих територіях шляхом масових депортацій та заміни українців етнічними росіянами, щоб ускладнити реінтеграцію територій після деокупації.
Влада рф продовжує імплементацію стратегії етнічної чистки українців на тимчасово окупованих територіях України. Після проведення "виборів" путіна росіяни тільки посилять цей процес. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що перший етап – проведення системних фільтраційних заходів задля витіснення патріотично налаштованого населення. На другому етапі росіяни будуть масово депортувати українців на територію рф, таким чином змінюючи етнічний склад українських територій.
На місце українців окупанти планують етнічних росіян. Причиною тому є ускладнення реінтеграції тимчасово окупованих територій після деокупації.
Дана практика застосовувалась радянським режимом і її успішно бере на озброєння путінська росія,
Нагадаємо
росіяни на окупованих територіях застосовують депортацію та етнічні чистки проти українців, щоб подолати спротив місцевого населення. росія завезла до Маріуполя щонайменше 50 тис. росіян та представників країн Центральної Азії.