После проведения "выборов" путина россияне усилят этнические чистки на оккупированных территориях
Киев • УНН
После путинских "выборов" россияне усилят этнические чистки украинцев на оккупированных территориях путем массовых депортаций и замены украинцев этническими русскими, чтобы усложнить реинтеграцию территорий после деоккупации.
Власти рф продолжают имплементацию стратегии этнической чистки украинцев на временно оккупированных территориях Украины. После проведения "выборов" Путина россияне только усилят этот процесс. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что первый этап - проведение системных фильтрационных мероприятий для вытеснения патриотически настроенного населения. На втором этапе россияне будут массово депортировать украинцев на территорию рф, таким образом меняя этнический состав украинских территорий.
На место украинцев оккупанты планируют этнических россиян. Причиной тому является осложнение реинтеграции временно оккупированных территорий после деоккупации.
Данная практика применялась советским режимом и ее успешно берет на вооружение путинская россия,
Напомним
россияне на оккупированных территориях применяют депортацию и этнические чистки против украинцев, чтобы преодолеть сопротивление местного населения. россия завезла в Мариуполь не менее 50 тыс. россиян и представителей стран Центральной Азии.
После проведения "выборов" путина россияне усилят этнические чистки на оккупированных территориях
После путинских "выборов" россияне усилят этнические чистки украинцев на оккупированных территориях путем массовых депортаций и замены украинцев этническими русскими, чтобы усложнить реинтеграцию территорий после деоккупации.
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