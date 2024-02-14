Представитель путина опроверг готовность кремля заморозить войну рф против Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Reuters о том, что Путин выступил с предложением "заморозить" агрессию рф в Украине, указав, что это не соответствует действительности. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Представитель кремля Дмитрий Песков назвал "неправдой" сообщения агентства Reuters о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить войну России в Украине, но якобы переговоры провалились.

Нет, это неправда - заявил Песков на своем брифинге, комментируя публикацию агентства.

По данным Reuters, который ссылался на свои источники, в 2023 году российский диктатор, через посредников сообщал Вашингтону, что готов рассмотреть возможность прекращения боевых действий российской армии в Украине. США якобы отклонили этот шаг, - три неназванных источника из России подтвердили, что США отклонили этот шаг, сообщает Reuters.

Дополнение

Представитель правительства США, который говорил на условиях анонимности, отрицал любые официальные контакты по этому поводу. По его словам, США не будут участвовать в переговорах без участия Украины.

Напомним,

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей проголосовать за пакет помощи по безопасности Украинеи другим партнерам на сумму 95 миллиардов долларов.

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