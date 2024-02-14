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Представитель путина опроверг готовность кремля заморозить войну рф против Украины

Представитель путина опроверг готовность кремля заморозить войну рф против Украины

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 12:46  •  17352 просмотра

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Представитель Путина отрицает, что кремль готов заморозить войну россии в Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Reuters о том, что Путин выступил с предложением "заморозить" агрессию рф в Украине, указав, что это не соответствует действительности. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Представитель кремля Дмитрий Песков назвал "неправдой" сообщения агентства Reuters о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить войну России в Украине, но якобы переговоры провалились.

Нет, это неправда

- заявил Песков на своем брифинге, комментируя публикацию агентства.

По данным Reuters, который ссылался на свои источники, в 2023 году российский диктатор, через посредников сообщал Вашингтону, что готов рассмотреть возможность прекращения боевых действий российской армии в Украине. США якобы отклонили этот шаг, - три неназванных источника из России подтвердили, что США отклонили этот шаг, сообщает Reuters.

Дополнение

Представитель правительства США, который говорил на условиях анонимности, отрицал любые официальные контакты по этому поводу. По его словам, США не будут участвовать в переговорах без участия Украины.

Напомним,

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей проголосовать за пакет помощи по безопасности Украинеи другим партнерам на сумму 95 миллиардов долларов.

После проведения "выборов" путина россияне усилят этнические чистки на оккупированных территориях14 февраль 2024, 12:02 • 13639 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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reutersReuters
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Речник путіна спростував готовність кремля заморозити війну рф проти України
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