В ОП пояснили, що путін хоче заморозити війну в Україні, аби відновити військовий потенціал рф
Київ • УНН
президент росії володимир путін хоче заморозити конфлікт в Україні, щоб росія могла відновити свій військовий потенціал, посилити мобілізацію та сформувати агресивний альянс.
російський президент володимир путін зацікавлений у тому, щоб заморозити конфлікт в Україні, аби рф могла відновити військовий потенціал. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці в соцмережі Х, пише УНН.
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За його словами, у разі "заморозки" путін почне нарощувати мобілізаційні резерви і посилювати мілітаризацію рф.
путін надзвичайно зацікавлений у ситуаційному заморожуванні конфлікту. Адже це дозволить йому побудувати в рф повноцінний мілітаризований табір, легітимізувати свою довічну владу, розширити мобілізацію коштом найбідніших верств населення та безальтернативної служби, сформувати агресивний альянс, збільшити військове виробництво
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Також він зауважив, що тоді росія активізує роботу пропаганди, аби внести хаос у політичні кампанії в інших країнах. Радник керівника ОП впевнений, що це призведе до зростання політичної нестабільності та розгортання війни у різних проявах.
Водночас він Подоляк наголосив, що не варто путіну, який вже 2 роки веде криваву війну проти України.
Чому сьогодні, після 2 років кривавої різанини, організованої рф на чужій території, думати, що рф (путін) готовий відмовитися від жертви демократії? Навіщо грати в російську рулетку з майбутнім?
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