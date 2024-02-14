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В ОП объяснили, что путин хочет заморозить войну в Украине, чтобы восстановить военный потенциал рф

В ОП объяснили, что путин хочет заморозить войну в Украине, чтобы восстановить военный потенциал рф

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 11:24  •  6290 просмотра

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президент россии владимир путин хочет заморозить конфликт в Украине, чтобы россия могла восстановить свой военный потенциал, усилить мобилизацию и сформировать агрессивный альянс.

российский президент владимир путин заинтересован в том, чтобы заморозить конфликт в Украине, чтобы рф могла восстановить военный потенциал. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали 

По его словам, в случае "заморозки" Путин начнет наращивать мобилизационные резервы и усиливать милитаризацию рф.

путин чрезвычайно заинтересован в ситуационном замораживании конфликта. Ведь это позволит ему построить в рф полноценный милитаризованный лагерь, легитимизировать свою пожизненную власть, расширить мобилизацию за счет беднейших слоев населения и безальтернативной службы, сформировать агрессивный альянс, увеличить военное производство  

- рассказывает Подоляк. 

путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР25 декабрь 2023, 10:02 • 22975 просмотров

Также он отметил, что тогда россия активизирует работу пропаганды, чтобы внести хаос в политические кампании в других странах. Советник руководителя ОП уверен, что это приведет к росту политической нестабильности и развертыванию войны в различных проявлениях.

В то же время он Подоляк подчеркнул, что не стоит Путину, который уже 2 года ведет кровавую войну против Украины.

Почему сегодня, после 2 лет кровавой резни, организованной рф на чужой территории, думать, что рф (путин) готов отказаться от жертвы демократии? Зачем играть в российскую рулетку с будущим?

- подытожил Михаил Подоляк.

Напомним

В Reuters со ссылкой на российские источники заявили, что российский диктатор владимир путин выходил с предложением о "прекращении огня в Украине", чтобы заморозить войну, но в США отклонили его после контактов между посредниками

Нам нужны замороженные активы рф, а не замороженный конфликт - Кулеба17 январь 2024, 14:46 • 23985 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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