В ОП объяснили, что путин хочет заморозить войну в Украине, чтобы восстановить военный потенциал рф
Киев • УНН
президент россии владимир путин хочет заморозить конфликт в Украине, чтобы россия могла восстановить свой военный потенциал, усилить мобилизацию и сформировать агрессивный альянс.
российский президент владимир путин заинтересован в том, чтобы заморозить конфликт в Украине, чтобы рф могла восстановить военный потенциал. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
По его словам, в случае "заморозки" Путин начнет наращивать мобилизационные резервы и усиливать милитаризацию рф.
путин чрезвычайно заинтересован в ситуационном замораживании конфликта. Ведь это позволит ему построить в рф полноценный милитаризованный лагерь, легитимизировать свою пожизненную власть, расширить мобилизацию за счет беднейших слоев населения и безальтернативной службы, сформировать агрессивный альянс, увеличить военное производство
путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР25 декабрь 2023, 10:02 • 22975 просмотров
Также он отметил, что тогда россия активизирует работу пропаганды, чтобы внести хаос в политические кампании в других странах. Советник руководителя ОП уверен, что это приведет к росту политической нестабильности и развертыванию войны в различных проявлениях.
В то же время он Подоляк подчеркнул, что не стоит Путину, который уже 2 года ведет кровавую войну против Украины.
Почему сегодня, после 2 лет кровавой резни, организованной рф на чужой территории, думать, что рф (путин) готов отказаться от жертвы демократии? Зачем играть в российскую рулетку с будущим?
Напомним
В Reuters со ссылкой на российские источники заявили, что российский диктатор владимир путин выходил с предложением о "прекращении огня в Украине", чтобы заморозить войну, но в США отклонили его после контактов между посредниками
Нам нужны замороженные активы рф, а не замороженный конфликт - Кулеба17 январь 2024, 14:46 • 23985 просмотров
В ОП объяснили, что путин хочет заморозить войну в Украине, чтобы восстановить военный потенциал рф
президент россии владимир путин хочет заморозить конфликт в Украине, чтобы россия могла восстановить свой военный потенциал, усилить мобилизацию и сформировать агрессивный альянс.
Оккупанты на Авдеевском направлении сосредоточили около 50 тыс. человек личного состава
россияне сосредоточили около 50 000 военнослужащих на Авдеевском направлении, создавая угрозу украинским путям снабжения города.
Из Украины хотели в посылке вывезти останки древних существ возрастом 400 млн лет
Таможенники обнаружили и изъяли окаменелости возрастом около 400 миллионов лет, которые нелегально вывозили из Украины в Тайвань в международной посылке.
На нескольких газопроводах в Иране произошла серия взрывов, власти квалифицировали инциденты как теракт
Взрывы на нескольких газопроводах в Иране были квалифицированы властями как террористический акт.
Уничтожение корабля рф "цезарь куников": предварительно, большинство экипажа погибло - ГУР
Большинство членов экипажа российского десантного корабля "цезарь куников" погибли, когда корабль был уничтожен Украиной.
Украина призывает FATF внести россию в черный список на фоне усиления связей с Ираном и КНДР
Украина призвала FATF внести россию в черный список на предстоящем заседании из-за растущих финансовых связей россии с Ираном и Северной Кореей, которые угрожают глобальной безопасности.
В Черкасской области через суд хотят вернуть земли под Успенским собором в Каневе, которые "захватила" УПЦ (МП)
Прокуратура просит вернуть государству право собственности на землю, на которой расположен Успенский собор 12 века в Черкасской области.
россияне ударили по Никополю: поврежден газопровод, ранен человек
В результате российского обстрела Никополя был ранен один человек и поврежден газопровод.
Правительство приняло постановление о международной военной помощи: в Минобороны рассказали, что оно предусматривает
Правительство приняло постановление, которое регулирует получение и использование международной военной помощи в соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины.
Представители министерств Украины и Польши договариваются с польскими перевозчиками о прекращении протестов
Представители Украины и Польши ведут переговоры с польскими перевозчиками, чтобы те прекратили постоянные протесты с блокированием границы, которые наносят ущерб экономике обеих стран.