В ОП объяснили, что путин хочет заморозить войну в Украине, чтобы восстановить военный потенциал рф

российский президент владимир путин заинтересован в том, чтобы заморозить конфликт в Украине, чтобы рф могла восстановить военный потенциал. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По его словам, в случае "заморозки" Путин начнет наращивать мобилизационные резервы и усиливать милитаризацию рф.

путин чрезвычайно заинтересован в ситуационном замораживании конфликта. Ведь это позволит ему построить в рф полноценный милитаризованный лагерь, легитимизировать свою пожизненную власть, расширить мобилизацию за счет беднейших слоев населения и безальтернативной службы, сформировать агрессивный альянс, увеличить военное производство - рассказывает Подоляк.

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Также он отметил, что тогда россия активизирует работу пропаганды, чтобы внести хаос в политические кампании в других странах. Советник руководителя ОП уверен, что это приведет к росту политической нестабильности и развертыванию войны в различных проявлениях.

В то же время он Подоляк подчеркнул, что не стоит Путину, который уже 2 года ведет кровавую войну против Украины.

Почему сегодня, после 2 лет кровавой резни, организованной рф на чужой территории, думать, что рф (путин) готов отказаться от жертвы демократии? Зачем играть в российскую рулетку с будущим? - подытожил Михаил Подоляк.

Напомним

В Reuters со ссылкой на российские источники заявили, что российский диктатор владимир путин выходил с предложением о "прекращении огня в Украине", чтобы заморозить войну, но в США отклонили его после контактов между посредниками

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