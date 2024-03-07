"путину нужен перерыв, как в 2014 году": Зеленский предостерег от идеи "заморозить" войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "заморозка" войны в Украине будет полезной только российскому лидеру владимиру путину. Об этом глава украинского государства заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1, пишет УНН

Детали

По словам Зеленского, перемирие в Украине привело бы к "замороженному конфликту", что было бы удобно для путина. Президент Украины призвал партнеров не повторять прежних ошибок.

Мы это уже видели после оккупации Крыма и оккупации части Донецкой области. Есть те, кто говорит, что нужно сделать паузу, но это приведет к замороженному конфликту. Это будет не настоящая пауза, но очень удобная пауза для путина, которому нужен перерыв, как это было в 2014 году: перерыв это позволило ему подготовиться к большему конфликту - уверен Владимир Зеленский.

Представитель путина опроверг готовность кремля заморозить войну рф против Украины

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что президент россии владимир путин хочет "заморозить" конфликт в Украине, чтобы москва могла восстановить свой военный потенциал, усилить мобилизацию и сформировать агрессивный альянс.

Напомним,

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина никогда не согласится признать российский контроль над захваченными территориями и "заморозить" войну.