"путину нужен перерыв, как в 2014 году": Зеленский предостерег от идеи "заморозить" войну в Украине
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что "замораживание" войны в Украине пойдет только на пользу путину, позволив россии перегруппироваться и подготовиться к большему конфликту, как это произошло после оккупации Крыма в 2014 году.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "заморозка" войны в Украине будет полезной только российскому лидеру владимиру путину. Об этом глава украинского государства заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1, пишет УНН
Детали
По словам Зеленского, перемирие в Украине привело бы к "замороженному конфликту", что было бы удобно для путина. Президент Украины призвал партнеров не повторять прежних ошибок.
Мы это уже видели после оккупации Крыма и оккупации части Донецкой области. Есть те, кто говорит, что нужно сделать паузу, но это приведет к замороженному конфликту. Это будет не настоящая пауза, но очень удобная пауза для путина, которому нужен перерыв, как это было в 2014 году: перерыв это позволило ему подготовиться к большему конфликту
Представитель путина опроверг готовность кремля заморозить войну рф против Украины14 февраля 2024, 12:46 • 89082 просмотра
Дополнение
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что президент россии владимир путин хочет "заморозить" конфликт в Украине, чтобы москва могла восстановить свой военный потенциал, усилить мобилизацию и сформировать агрессивный альянс.
Напомним,
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина никогда не согласится признать российский контроль над захваченными территориями и "заморозить" войну.
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